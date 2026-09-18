柯文哲持續輔選　張啟楷再喊話王美惠辯論

柯文哲（右二）幫張啓楷（左二）輔選。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月18日電（記者 李京昇）台灣民眾黨創黨主席柯文哲14日起連續5天，在嘉義市為同黨籍嘉義市長參選人張啟楷輔選，柯文哲18日被問及嘉義選情時表示，這幾天在嘉義主要目的就是提高張啟楷聲量，讓市民瞭解張的優點，他也認為與其花很多力氣做宣傳廣告，不如讓兩位參選人直接面對面辯論。



張啟楷今年4月的在野整合民調中勝出後，不僅獲得中國國民黨現任市長黃敏惠及地方黨部的全力支持，是全台灣藍白合作的示範區之一。張啟楷選戰對手是民進黨“立委”王美惠。



柯文哲這禮拜一連5天為張啟楷輔選造勢，被問到嘉義市選情如何？柯文哲表示，這幾天到嘉義市最主要的目的，就是要把張啟楷的優點推薦給市民朋友，不過相較於大量宣傳廣告，他認為直接舉辦參選人辯論，選民最需要瞭解的就是參選人的政見、想法以及未來如何執行，“多辦幾場”辯論，反而是最快的方式，不需要花大量時間在宣傳上。



張啟楷則進一步喊話媒體，希望由媒體促成嘉義市長選舉辯論，包括聯合報、中國時報等平面媒體，或TVBS、三立等電視台，都可以主辦辯論會，讓他與主要對手民進黨嘉義市長參選人、綠委王美惠直接對話。



張啟楷表示，這場選舉對台灣後續發展具有重要性，他認為嘉義市可以成為“藍白合”的示範區，選舉結果除了反映嘉義市民的選擇，也可能成為外界觀察藍白合作成效的指標，甚至被延伸解讀為對2028年布局的觀察。



因此他希望媒體能夠提出辯論形式與規劃，甚至直接主辦辯論會，讓參選人有機會針對市政、政策與嘉義未來發展進行公開交鋒。

