選前電價凍漲　台電今年恐虧逾700億

台“經濟部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／“經濟部”18日召開今年第2次電價費率審議會，會後表示，國際燃料價格大漲導致發購電成本大幅攀升，為避免引發物價波動，會議決議支持優先爭取政府撥補預算711億元，本次電價調整暫不決定，留待今年12月併入第3次電價審議會審議輸配電費率時再行討論，意味著最快調漲電價的時間點將落在選後的明年1月。



針對外界高度關注的台電財務黑洞，台電總經理郭天合指出，台電今年前7個月已虧損逾210億元，若國際燃料價格持續維持高檔、各項外在條件不變，加上接下來進入非夏月電價收費，預估下半年每個月虧損幅度恐進一步擴大，全年累計虧損起碼將突破711億元以上（目前累計虧損逾4000億元）。



有關電價費率審議會決議“優先爭取政府追加預算撥補新台幣711億元，本次電價暫不調整”，“行政院”發言人李慧芝表示，尊重審議會經充分討論後所作出的專業決議。



“經濟部”表示，影響本期電價主要為中東戰事，燃料價格大漲致發電成本大幅增加，為避免引發物價波動，決議支持優先爭取政府撥補預算711億元，故本次電價調整暫不決定，留待今年12月併入第3次電價審議會審議輸配電費率時再行討論。



九合一選舉將在11月28日投票，12月審議委員會討論電價，已經是選後。



“經濟部”指出，今年中東戰爭造成國際燃料價格高漲，隨著數波的停火及加強攻擊，讓油價在68至132美元／桶間起伏，具有高度不確定性。中東戰爭後台電公司吸收燃料成本頂住通膨，估算3至8月吸收燃料成本約711億元，尚未列計全年吸收額度。



