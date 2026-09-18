民進黨明辦創黨40週年音樂會　賴清德將高歌

民進黨19日舉行創黨40週年音樂會，表演歌手名單。（民進黨提供） 中評社台北9月18日電／民進黨創黨40週年紀念音樂會“傳承40・民主共鳴”即將於明日晚間19時在黨部前面、台北市北平東路盛大登場。民進黨今天發布黨主席賴清德與蕭美琴最後號召影片，邀請全民參與民主金曲之夜。被問到明天會唱歌嗎？賴清德則賣關子笑說，“明天你來就知道”。



民進黨發言人吳崢透露，現場更準備了驚喜彩蛋，將邀請“重量級嘉賓”獻唱，同時現場發放限量“拍拍扇節目單”，歡迎民眾踴躍入場索取收藏。



民進黨公布音樂會卡司，跨世代演出眾星雲集，包括客語歌手Vuize王鍾惟、金曲歌后PiA吳蓓雅、國寶民謠大師陳明章、全能金曲歌王謝銘祐和台客搖滾經典董事長樂團等，2026縣市首長候選人戰隊也將親自登台獻唱與短講，並備有限量紀念好禮，邀請民眾明日齊聚北平東路，共同感受這場結合土地記憶與民主精神的音樂盛宴。



這次音樂會由民視新聞主播劉品薇與民進黨發言人吳崢跨界搭檔主持，以新世代台派青年的視角帶領觀眾跨越時空。除了豐富的音樂演出，台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧與宜蘭縣長參選人林國漳也將登台進行感性短講，分享與台灣民主道路並肩走過的點滴故事以及未來將持續努力的願景。



吳崢表示，音樂會將於19日18:30開放入場，活動地點位於北平東路與林森北路口，且為維持現場安全與動線順暢，會場內請避免攜帶大型旗幟與其他文宣品。