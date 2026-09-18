曲兆祥：“洋流”熱鬧有餘　蔣萬安成綠靶心

中國文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）針對年底台北市與新北市長選情，中國文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥接受中評社訪問表示，內行看門道、外行看熱鬧，民進黨台北市長候選人沈伯洋熱鬧不過2022年民進黨台北市長候選人陳時中，也並未跨出同溫層，但要拿到35%以上選票沒問題。



曲兆祥敏感地觀察到表示，距離投票不到80天，台北市大安區、文山區、信義區、松山區等藍營為主的選區，很少看到綠營市議員候選人跟沈伯洋掛合照。有掛的都在中山區、大同區，士林區，北投區也有，但很少，這些都是觀察點。



曲兆祥曾任台灣師範大學政治學研究所教授兼所長、中國文化大學政治學系副教授，1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨。現為台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事，中國文化大學國家發展研究所兼任教授。



曲兆祥說，中國國民黨籍新北市長侯友宜至今並未幫忙新北市長候選人李四川，侯的資產是警察系統，即便掌握不超過10%選票，對李也是久旱甘霖，未來需觀察侯的副手、新北市副市長劉和然會否跑李的選舉活動，若侯不動，新北就是現在的五五波，變數極大。



日本政治學者、新竹清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸日前分析表示，蔣萬安連任幾乎毫無懸念，而沈伯洋得票率超過45%，就接近實質上的勝利，更會拉抬新北、基隆等地的選情。



曲兆祥接受中評社訪問表示，沈伯洋所謂的“洋流”只是網路上、自媒體上的流動，往外慢慢漣漪的效應，光靠空軍不可能翻轉蔣萬安大幅領先的選情事實。今年選舉異常冷，民進黨目前衹有5席縣市長，今年要反攻，就得找到人形靶子，但其實之前都找不到明顯的目標，台北市之所以現在這麼熱鬧，是因為綠營已鎖定蔣萬安，必須四面八方圍剿，而沈伯洋正式擔任第一線的衝鋒手。



曲兆祥說，沈伯洋的“洋流”可不可靠？其實拿2022年的陳時中來對比就可以知道了，2022年的藍綠白三足鼎立，無論是新聞、支持者熱情等，都比現在還要熱鬧。“洋流”至今熱鬧有餘，網路、民調則未看到明顯影響，因為都是綠營“自己人”在哄抬。