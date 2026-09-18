卡雙城論壇？李明璇轟廢物陸委會應廢掉

李明璇表示，陸委會只會阻撓兩岸正常往來，留著這酬庸肥缺幹嘛？廢物就是要廢掉才是！（李明璇臉書） 中評社台北9月18日電／台北上海雙城論壇預計12月舉辦，日前傳出上海踩線團中，上海市台辦副主任李驍東未獲准來台。至於今年底雙城論壇是否舉行？陸委會副主委梁文傑17日表示“到時再說”，因選舉結束後市長是誰還不知道。中國國民黨籍台北市松山信義議員參選人李明璇18日痛批，養一個只會阻撓兩岸正常往來的陸委會，還留著這酬庸肥缺單位幹嘛？廢物就是要廢掉才是！



李明璇18日在臉書表示，卡雙城論壇還嗆聲？梁文傑是忘記某人在澳門尋歡、在上海醉倒的豐功偉業了嗎？雙城論壇即將在今年12月舉辦，原訂由台辦李驍東副主任率團來踩線，結果被陸委會封殺卡關來台，降級只讓處長主任層級來台。



李明璇說，記者問，會如期舉行嗎？梁文傑嗆：“選完市長是誰還不知道，到時候再說”！梁文傑貴為陸委會副主委，促進兩岸和平、推動與對岸友善交流，不就是他的業務內容嗎，跟誰當市長又有何關係？結果梁文傑還嗆：“不要把雙城論壇看得那麼重要”、“北市府不要把跟上海的往來看得多了不起”。



李明璇酸，原來對梁大人來說，兩個國際一級城市之間的正常交流，如此不入眼；上海市與台北市的正常往來，還被視為洪水猛獸。她倒想問：所以某人去澳門花天酒地、被爆料去上海雙城論壇“喝到醉倒飯店大廳”，難道這種才是最了不起的？



李明璇質疑，陸委會一年預算高達新台幣10億，有做出什麼“了不起”的貢獻？開展了啥業務？梁文傑每月坐領18萬高薪，領這份薪水，根本尸位素餐。如果要花納稅錢，養一個只會阻撓兩岸正常往來的陸委會，還留著這酬庸肥缺單位幹嘛？廢物就是要廢掉才是！