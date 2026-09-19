關注：綠鎖定中台灣地方派系　劍指盧秀燕

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為） 中評社台中9月21日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖涉賄遭檢調羈押，時間點接近年底地方選舉，震撼政壇，並傳聞，此次檢調不只鎖定彰化謝家，包括台中顏清標家、雲林張榮味家族等國民黨地方家族派系也可能是目標，引發諸多政治聯想，尤其當前為民進黨執政，而中台灣領頭羊、國民黨籍台中市長盧秀燕為2028大選熱門挑戰者，相關舉措不排除意在削弱盧的政治能量。



彰化縣議長謝典霖與父親謝新隆、母親鄭汝芬等3人，因涉及行政中立與賄選疑雲遭檢調大動作搜查，鄭汝芬雖獲新台幣100萬元交保並限制住居，但謝氏父子雙雙遭法院裁定羈押禁見，表面看似單一司法事件，但從脈絡來看，檢調偵辦的時間點，恰好在“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧公開質疑之後。



吳音寧在2024年的“立委”選舉中，代表民進黨對決謝衣鳳落選，後續也在2025年大罷免行動中，扮演了鼓吹連署罷免謝衣鳳的推手。從2024年的選戰交鋒、2025年的罷免動員，再到2026年的弊案揭露，顯示出，綠營針對特定地方派系精準打擊的延續性策略，也讓外界對此次司法案件背後的政治動機產生諸多解讀。



政壇並傳言，不只彰化謝家，包括台中顏家、雲林張家等地方家族派系也可能遭鎖定，即便檢調未立即對其他縣市的政治家族採取具體行動，但也已產生了強烈的威嚇作用，這對年底縣市長與議員選舉都會產生間接影響。



當台中市的顏家以及雲林縣的張家等傳統山頭，在風聲鶴唳之下，必得轉趨低調、保守操盤，某種程度都會削弱中台灣泛藍陣營的基層動員力量。事實上，台中紅黑派系已有許多參選人陸續取消秋節聯歡節目、鄉親座談會等活動，就怕引火上身。

