謝立功：民眾黨支持者對藍軍又愛又恨

中國文化大學“國家發展及中國大陸研究所”兼任教授謝立功接受訪問。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月19日電（記者 邱筠媜）針對藍白合作議題，民眾黨前秘書長、中國文化大學國家發展及中國大陸研究所兼任教授謝立功接受中評社訪問表示，民眾黨長期被標籤化為“小藍”或藍營附庸，現在正是反思與轉型的絕佳契機，政黨合作必須提出具體公共政策訴求，民眾黨若一味尋求藍白合，無法展現獨立價值，未來恐面臨被市場淘汰的風險。



謝立功說，白營支持者對藍營向來抱持著又愛又恨的情結，在單一選區中，支持藍營參選人或許可行；但在復數選區，當藍白皆提出人選時，就面臨各自努力的競爭關係。



謝立功，台灣大學國家發展研究所法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究、美國華府移民政策研究中心（MPI）訪問學者。現任文化大學國家發展及中國大陸研究所兼任教授，曾任“國安會”諮詢委員、“移民署長”、海洋大學海洋法政系教授、警察大學國境警察系教授兼主任、“調查局”調查員等。2020年退出中國國民黨，加入台灣民眾黨擔任秘書長。



竹北市長藍白合作破局，雙方原先共識為新竹縣長支持國民黨候選人徐欣瑩、竹北市長支持民眾黨候選人邱臣遠，但徐欣瑩子弟兵吳旭智堅持登記參選竹北市長，被民眾黨主席黃國昌批說話不算話。外界關注，白營支持者是否分裂投票“竹北市長投邱臣遠、新竹縣長轉投民進黨候選人鄭朝方”，以及竹北藍白合作破局是否會產生外溢效應。



謝立功指出，外溢效應不可避免一定會發生，竹北市對民眾黨而言具有極高的戰略價值，2024年大選，柯文哲在竹北市獲高達38%得票率，擁有近四成選票基礎，新竹也是柯文哲的家鄉，他有輸不起的壓力。



謝立功表示，當竹北市藍綠兩方選情膠著時，民眾黨支持者的選票就會成為決定性的關鍵少數。鄭朝方過去的政治色彩並不鮮明，形象非傳統政治人物，也無深刻的民進黨傳統包袱，性格與路線較偏向中間陣營。因此，藍白合作破局後，鄭朝方勢必能吸引到部分小草與中間選民。



“跨黨派合作以及政黨間的選票能否轉移，關鍵在於兩黨的DNA、核心理念是否契合。”



謝立功認為，民眾黨長期被標籤化為“小藍”或藍營附庸，此時正是民眾黨反思與轉型的絕佳契機。民眾黨這幾年較為可惜的是未能向選民說清楚自身理念，若藍白理念接近，選票轉移自然順暢，但若藍白理念存在落差，僅在選舉時以“藍白合才會贏”為由要求選民投票，選民未必會買單。政黨合作必須提出具體的公共政策訴求，告訴選民“贏了之後能為大家做什麼”。

