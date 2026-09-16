關注：蘇巧慧與老爸保持距離　蘇貞昌怎了？

蘇巧慧選新北市長至今，還未與父親蘇貞昌同台。（照：蘇巧慧提供資料照） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）最近有一則影片，前“行政院長”蘇貞昌突然走進會場，打斷中國國民黨新北參選人李四川致詞，大剌剌的坐下來，把手放在隔壁座位上，被網上批評態度囂張。民進黨新北市長參選人蘇巧慧參選至今，幾乎沒與父親、歷任台北縣長與“行政院長”的蘇貞昌公開同台，是否刻意保持距離？



新北市選戰激烈，藍綠雙方陣營攻勢猛烈，日前傳出的影片，蘇貞昌抵達新北鶯歌敬老餐會時，李四川正在致詞。蘇貞昌一到現場即坐上主桌，還把手伸長到隔壁位置，似笑非笑地看著台上致詞的李四川，台下見面時還拍了李四川的背，這一幕遭網友抨擊。



這讓政壇聯想到，蘇貞昌在2018年選新北市長時，反對深澳電廠的自救會成員向蘇貞昌陳情，遭蘇大力拍肩、拍肚，當時蘇臉色非常嚴肅，還把自救會的訴求紙張用力扯過來，這一幕同樣令人印象深刻。這也是為什麼蘇貞昌對李四川拍肩，會被認為囂張。



2018年新北市長選舉，爭議不少的蘇貞昌拿到42.85%得票率，敗給國民黨侯友宜的57.15%，慘輸近30萬票。



蘇貞昌長女蘇巧慧日前競選總部成立，與賴清德、競選主委蔡英文同台造勢，蘇貞昌卻缺席，蔡還公開提到，“妳常常忘記提到你爸爸”。



蘇貞昌曾經擔任過新北市改制前的台北縣長，又在2018年參選新北市長，也兩度擔任過“行政院長”，為何蘇巧慧要跟父親保持距離，首先是避免政二代的標籤，也擔心過去蘇貞昌從政負面評價，緊跟在她身上。



蘇巧慧與蘇貞昌刻意保持距離，想維持政治清新形象，爭取中間與年輕選民支持。這是新北市選舉中若要勝出，需要經營的關鍵選民。



蘇貞昌2018新北市長選舉大敗，蘇巧慧或不想被連結到父親昔日與地方的恩怨。但父女就是父女，很難劃清界限，尤其民眾黨參選人近日狠打蘇巧慧胞妹蘇巧純能拿下“國發會”投資標案，就是有蘇貞昌跟蘇巧慧的背景，讓蘇巧慧更是小心翼翼。



以往蘇貞昌選舉時，太太、三個女兒都會出來助選，呈現溫馨家庭風；這次蘇巧慧的選舉，只看到原住民夫婿龍男·以撒克·凡亞思，很少看到爸爸蘇貞昌同台，媽媽與妹妹也都沒露面。



且這次蘇貞昌影片曝光就是去鶯歌參加敬老活動遭爆料，可見蘇還是積極在幫女兒選舉，只是並未公開檯面化，反而是積極在地方活動穿梭，拉攏選民支持，且依照蘇貞昌在新北的政治勢力，這對李四川陣營來說仍要小心防備。

