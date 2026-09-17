關注：北高連線拚場　高雄藍綠情境有別

國民黨高雄市長參選人柯志恩19日將辦首場萬人大造勢。（圖：柯志恩辦公室提供） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）國民黨高雄市長參選人柯志恩19日將舉辦首場萬人大造勢，衝高人氣，以利催化翻轉高雄氛圍。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆若形象與人氣皆無法提升，選戰恐怕不好打。



柯志恩今將邀國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川助陣。賴瑞隆則邀民進黨台北市長參選人沈伯洋助陣。藍綠陣營同時將以“北高連線”話題在高雄隔空較勁，但是彼此情境、考驗大不同。



國民黨的挑戰在於，柯志恩2022年敗選後留在高雄深耕四年，今年來多份民調顯示，高雄市長選戰藍綠打成五五波。不過，在看好度上面，賴瑞隆還是領先，對於高雄能否繼2018年再次翻轉，大部分的選民信心度不足。



所以對柯志恩來說，有必要進行民調數字與實際人潮的驗證，造勢能讓支持者站出來互相認識、串聯，讓更多人透過到場或從轉播畫面上，看到支持柯志恩、期待翻轉的人很多，激發隱性選民表態與認同，讓翻轉高雄的話題開始被注意、討論。



由於今年選情太冷，討論度低。尤其外界一直注意高雄是否會“韓流”再起，但民進黨早已做好防備，加上柯志恩並沒有韓國瑜的人格魅力，所以提早一個月在9月舉辦大造勢，可能才有機會去做發酵，看選前能否創造黃金交叉。



那民進黨的問題呢？賴瑞隆雖然擁有執政優勢，綠營也不敢再犯2018年初選後嚴重分裂的錯，雖然綠營表面上一派和氣團結，但賴瑞隆的人格特質一樣不鮮明，加上又跳脫不了負面形象等種種因素，始終無法顯示出綠營接棒人的氣勢。