林子立：中美峰會管控分歧避免惡意螺旋失控

東海大學政治系教授林子立。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電（記者 莊亦軒）中美峰會9月下旬將在華府登場。台灣東海大學政治系教授林子立接受中評社訪問表示，這場峰會實質功能在“管控分歧、避免惡意螺旋失控”，但無法從根本上扭轉中美兩國在地緣政治、國際規範、AI人工智慧等領域前所未有的激烈競爭。



針對美國軍售，林子立認為，美國對台軍售已經超過50年了，即便今年在峰會前暫停，明年就不會恢復嗎？暫停對台軍售不僅符合中方的要求，也符合美國的短期戰略利益。而且也不會導致兩岸立刻發生戰爭的風險。但對於台灣最大的風險是立刻會被操作成為美國棄台論。



林子立，英國利物浦大學國際關係博士、東海大學政治學系學士。現任東海大學政治系教授、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主任。



林子立指出，中美雙方可能就農產品採購、稀土管制、高科技關稅、伊朗、烏克蘭乃至台灣等多項議題進行討論，但達成重大讓步的可能性並不高。一方面，中國對自身製造與科技實力充滿信心，另一方面，美國內部對華輿論普遍不友善，任何談判結果也難以實質轉化為共和黨在期中選舉的政治紅利。



關於台灣問題，他分析，特朗普5月訪華回程時受訪說過“對台軍售是一個很好的談判籌碼”，台灣問題當然是中美各自最重要的紅線，中國不會放棄對於台灣主權的要求，美國也不可能把第一島鏈的關鍵島嶼拱手讓出。因為過去超過半個世紀，即便1979年中美建交後，美國人從來沒有真正離開台灣，台美不論是在經濟、軍事、政治上的合作是有目共睹的，美國不可能在與中國競爭的節骨眼把台灣奉送給中國。



林子立表示，美中競爭格局的本質在於美國將中國定調為首要的挑戰者與威脅者，且美國內部已確立必須在科技與AI競賽中取得絕對勝利的心態，這使得兩國的競逐不可避免。



林子立指出，美國國務卿魯比奧也說過，如果不與中國進行直接溝通是“近乎於不負責任的行為”。因此中美峰會仍有意義，但不能改變兩國激烈競爭的事實，或許見面可以控制中美關係不會惡化，但沒辦法使得中美兩國利益趨同，因為就本質上兩國AI走的路線就是不同的。



美國總統特朗普日前提到“得AI者、得天下”的概念，重申美國絕對不會放慢開發的步調。他分析，美國偏向打造封閉式環境，傾全力興建龐大的資料中心與硬體基建；中國則採取開源模型架構，聚焦於模型蒸餾技術，並將AI運用於企業生產、工業設計等實際應用端，這兩條平行且互不相讓的科技發展平行線，這兩條科技道路的競爭，到底誰能勝出，這沒辦法透過特朗普個人的表演來化解。