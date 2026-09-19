黃國昌喊話挺國民黨　雲林選票集中投張嘉郡

民眾黨主席黃國昌（右二）與雲林縣長張麗善（右一）推廣電競活動。（中評社 李京昇攝） 民眾黨主席黃國昌（右四）要大家集中選票，支持雲林縣長參選人張嘉郡（左四）來接棒現任縣長張麗善（右五）。（中評社 李京昇攝） 民眾黨主席黃國昌。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月19日電（記者 李京昇）民眾黨主席黃國昌19日南下雲林，受邀參加《2026雲林電競派對》，與中國國民黨雲林縣長張麗善、雲林縣長參選人、藍委張嘉郡同台推廣活動。面對媒體詢問竹北藍白合作破局，但其他縣市合作情況如何，黃國昌強調“竹北的事情就留在竹北”，並表示民眾黨與雲林張家長期合作，呼籲黨員及支持者2026年集中選票，全力支持張嘉郡接棒張麗善。



面對外界關注竹北藍白合作生變，但在雲林縣、嘉義市等南部縣市合作融洽，是否依循過往模式繼續合作？黃國昌說，“竹北的事情就留在竹北”，並公開喊話民眾黨支持者集中選票，全力支持張嘉郡接棒張麗善。



黃國昌表示，過去幾年在許多法規推動上，自己與張麗善、張嘉郡都有良好默契與合作，雲林是農業大縣，中央在法規上包括國土計劃法、財政收支劃分法等議題，都對雲林縣不公平，他在“國會”中與張嘉郡一起努力，希望透過法規調整，讓雲林取得更充足財源推動地方建設，共同為雲林爭取更公平的制度與更多中央資源。



他指出，對於2026年地方選舉，他期待所有民眾黨支持者及黨員集中選票，全力支持張嘉郡接棒張麗善。



面對媒體詢問中南部選戰相較北部更具挑戰，民眾黨是否會投入更多時間輔選？黃國昌說，自己今天一早就到虎尾，陪同民眾黨籍縣議員陳乙辰掃街，走進市場感受到民眾熱情與肯定。



黃國昌表示，中南部選民不只是看感情，更重視政治人物過去是否真正為地方做事、是否思考地方未來發展，民眾黨雖然沒有兩大黨的組織規模，但會“一步一腳印”，透過實際行動與表現爭取選民認同，而縣長張麗善、“立委”張嘉郡、丁學忠中央地方合作為民眾打拚，是地方選民所期待的方向。



至於近期民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起的“洋流”是否為民進黨動員？黃國昌則沒有直接評論，僅表示尊重每個人的選舉策略。他強調，選舉最重要的是拿出實際政績，讓選民檢視政治人物過去推動哪些符合民意的法案，以及是否站在百姓立場。



黃國昌表示，選民會看政治人物究竟是為民眾做事，還是把政黨利益放在最前面，“我相信我們台灣人都很善良，大家也都越來越聰明，都會看得很清楚。”



黃國昌預計下午2點出席民眾黨雲林縣黨部暨“立法委員”蔡春綢虎尾服務處開幕儀式，緊接著下午4點再到嘉義，與國民黨主席鄭麗文合體助選嘉義市長參選人張啟楷。

