雲林縣電競派對　黃國昌、張麗善同台競技

民眾黨主席黃國昌（右四）、雲林縣長張麗善（左四）一起在現場跟小朋友玩遊戲。（中評社 李京昇攝） 民眾黨主席黃國昌（前中）現場體驗玩賽車遊戲。（中評社 李京昇攝） 眾人共同推廣電競活動。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月19日電（記者 李京昇）《2026雲林電競派對》19日在雲林縣立體育館登場，中國國民黨雲林縣長張麗善、雲林縣長參選人、藍委張嘉郡與台灣民眾黨主席黃國昌同台推廣電競活動，黃國昌也提到，未來會持續推動電競專法保障電競選手權益。



雲林電競活動今年以“全民競技、舞動雲林”為主軸，主要賽事為《英雄聯盟》隨機單中：大混戰，並安排《Just Dance 舞力全開2026》及親子、樂齡等組別，延續電競全齡化特色。吸引外隊伍參賽，包含港澳玩家，從線上初賽一路晉級至現場八強、四強，展現電競競賽的熱度。



張麗善表示，雲林電競派對今年已邁入第5屆，透過持續舉辦電競活動，讓外界看見雲林不只是傳統農業大縣，也逐步增加青年參與及產官學合作的舞台，電競不只是年輕人的活動，也能成為親子、祖孫共同參與的全民運動，縣府希望透過不同青年活動，讓年輕人在雲林感受到城市活力與改變。



她也提到，張嘉郡對電競活動相當關注，希望未來持續辦理相關活動，讓青年在雲林有更多參與空間。張嘉郡表示，來到現場可以感受到年輕人與小朋友參與的青春活力，認為這也反映雲林逐步走向年輕化，這些改變是逐年累積的成果，未來若有機會延續張麗善既有基礎，將持續朝更年輕、更有朝氣的雲林發展。



黃國昌則表示，近年多次到雲林，可以感受到地方持續進步，電競派對連續舉辦5年，也已不只是年輕朋友的遊戲，而是逐步成為全民參與的活動，台灣年輕電競選手已在國際賽場發光發熱，值得社會給予更多支持。



黃國昌說，自己在“立法院”與民眾黨“立委”蔡春綢、張嘉郡及其他在野黨“立委”，持續推動電競專法，但目前因民進黨不斷杯葛而遭遇阻礙，未來他仍會推動相關制度，盼為電競選手提供更好的制度保障，也讓產業有更大的發展空間。