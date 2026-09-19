柯志恩首場萬人大造勢　椅子超過1萬5千張

國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場萬人大造勢，主舞台撥放歌曲暖場中。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，市長民調打成五五波相當緊繃。國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午舉辦首場萬人大造勢，會場擺出超過1萬五千張椅子，遊覽車與人潮陸續集結，氣氛漸漸熱起來，盼一鼓作氣吹出柯式旋風。



國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場萬人大造勢，邀國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川助陣，擔任柯志恩競總主委的國民黨籍前“立法院長”王金平也會到場，盼衝高氣勢。



造勢活動選在緊鄰鳳山捷運議會站的空地，位於鳳山區的青年路與自由路口，場地上已擺了1萬5千張椅子，並陸續增加中。開場前一小時，已有遊覽車陸續載來動員人潮，部分支持者也慢慢集結，會場播放競選主題曲《世界高雄》，氣氛熱絡。



根據活動流程，造勢大會下午3點30分開始，有歌手向蕙玲、施文彬表演，王金平率先登台演說，4時45分由蔣萬安、李四川、柯志恩一起大進場帶起一波高潮，最後由柯志恩在5時16分壓軸登台演說。



鳳山區是高雄市人口最多的行政區。也是過去韓流三山造勢其中之一的主場地。柯志恩2022年在鳳山工協市場旁的演講影片獲得百萬觀看人次，因此意義重大，因此把首場造勢地點選在鳳山。



另外，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則邀民進黨台北市長參選人沈伯洋在高雄合體，盼在“洋流”加持下帶起話題。藍綠陣營同天打出“北高連線”話題，精彩可期。

