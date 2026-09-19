王金平打頭陣演說　說出支持柯志恩的原因

國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場萬人大造勢，國民黨籍前“立法院長”王金平打頭陣上台演說。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場萬人大造勢。國民黨籍前“立法院長”王金平打頭陣上台演說，他強調，為了故鄉他這次再度風塵“撩落去”，盼讓高雄更好，讓台灣更好，支持柯志恩，選擇一種新的政治文化，並走向和平。



王金平表示，今天的台灣，社會越來越對立，朝野越鬥越激烈，兩岸的現況，也越來越令人不安。每一次選舉，抹黑、抹紅、造謠、仇恨，把不同立場的同胞也當成了敵人。台灣承受太多的對立，他看了很心痛。也是他這次“撩落去”的原因。



柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場萬人大造勢，邀國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川助陣，擔任柯志恩競總主委的王金平也會到場。現場擺超過1萬5千張椅子，王金平登場後，主辦單位喊出有兩萬人。



王金平率競選幹部一起上台，他登台高呼，大家為高雄、為台灣，為兒孫，大家一起“撩落去”！支持柯志恩做巿長，打一場有格調，贏一場有尊嚴的選舉。他生在高雄、長在高雄；鄉親情，故鄉恩，就是他“撩落去”最大的力量。



王金平表示，高雄這幾年經愛河整治、港區改造美化，有駁二、衛武營、流行音樂中心、輕軌、高鐵等建設，但在金光閃閃的外表之後，大多數年輕人仍要離開故鄉北漂找工作。但過去的高雄，卻有四面八方的少年人來吃頭路做事業、拚前途。



王金平更提到，科技產業來了，投資增加，但房價也高漲，一般薪水階級跟不上怎麼辦？傳統產業，轉型跟不上怎麼辦？市區大建設，一項接一項，原高雄縣的鄉親，沒有受到照顧，怎麼辦？甚至數十年了，一下大雨，有些地方就會一再淹水。



王金平強調，下一任的市長不能只做亮麗的表面工程，更要聽聽人民的心聲，解決人民的需要，都照顧到大家。他更用台語說“高雄才會從外表金光閃閃，內部鐵管生鏽，變為裡裡外外，都是光鮮亮麗的高雄。”



王金平也肯定柯志恩值得大家“撩落去”支持，因為四年前選輸沒有離開，反而留下來落地生根，四年來，柯志恩一區一區走，一戶一戶聽，實踐承諾。大家應該給柯志恩一個完成心願的機會，擔任市長來服務高雄。



對於台灣社會氛圍與政治情勢，王金平表示，大家稱他“公道伯”這三個字是責任，不是讚美。他呼籲，政治可以競爭，但不能沒公道；政黨可以不同，但不能互相仇視；選舉一定會分輸贏，但不能撕裂社會。

