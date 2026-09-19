柯志恩萬人大造勢　李四川大喊我回來了

國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場萬人大造勢，與國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川一起上台。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場萬人大造勢。國民黨新北市長參選人李四川上台致詞大喊“我又回來了”，並喚起高雄鄉親對“路平、燈亮、水溝通”回憶，呼籲讓柯志恩當選，用“夢想海港，世界雄心”願景來建設高雄。



國民黨高雄市長參選人柯志恩、國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川3個人下午4點45分左右在群眾擁護下一同大進場，總共走了10分鐘才上台，三人都以白色上衣、藍色牛仔褲形象登場。主辦單位喊現場破3萬人。



李四川曾是韓國瑜主政時期的高雄市副市長。李四川上台時高興的呼喊“我又回來了”並受到台下歡呼，他說回到熟悉的地方，看到每一條熟悉的街道，讓他既感動又感慨，他強調他在高雄一年多的時間，沒讓高雄鄉親失望過。



“路平、燈亮、水溝通！”當李四川再次說出這句口號，雖然是里長的工作，但市府所有的市政，每一件事都是百姓需要的事情，路不平騎摩托車出去就有感覺，路燈不亮，晚上回家每個人都會擔心，水溝不通一下雨就會淹水。



李四川表示，我要向鄉親報告，一個好的政策，一定要有好的人去執行，這個人就是誰，就是柯志恩，他以前路平燈亮水溝通是基礎，柯志恩提出“夢想海港，世界雄心”是願景，所以一定要讓柯志恩好好來建設高雄。



李四川表示，柯志恩是教育家，而他是拿鐵鎚的，拜託大家，給他們4年做一次看看好不好，希望不會下雨時就睡不著，也讓議會席次過半，讓國民黨在高雄市議會過半。讓他再次回來高雄時，看到所有鄉親都安居樂業。



李四川在台上也訴說，他從來沒選舉過，都拿鐵鎚，又不會講話，所以不擅長上台拿麥克風。他在台北處理好大巨蛋、引進輝達，結果投入新北市長選舉才一個月，他居然變成黑道，他嘆，台灣的選舉很恐怖，希望鄉親支持，改變現狀風氣。



李四川也幫蔣萬安拉票，他說蔣萬安市長，最近被打得很慘，要拜託所有鄉親，有台北的朋友一定要幫忙打電話。但現在打電話都以為是詐騙，所以要建立起所有Line的群組，向台北市所有的鄉親說，一定要投蔣萬安。