蔣萬安力挺柯志恩　盼台北高雄要一起打拼

國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場萬人大造勢，國民黨籍台北市長蔣萬安上台致詞手勢動作到位。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場萬人大造勢。國民黨籍台北市長蔣萬安上台致詞力挺柯志恩，並盼台北、新北、高雄一起努力打拚，為所有市民繼續奮鬥。蔣萬安演講時不僅動作手勢到位，講話也能打動群眾，獲得群眾熱烈回響。



國民黨高雄市長參選人柯志恩、國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川3個人下午4點45分左右在群眾擁護下一同大進場，總共走了10分鐘才上台，3人都以白色上衣、藍色牛仔褲形象登場。主辦單位喊現場破3萬人。



爭取台北市長連任的蔣萬安表示，4年前，柯志恩用4個月時間在高雄拚出53萬選票，選後柯志恩也告訴大家不會離開，會深耕高雄，而時間最能驗證政治人物的承諾，柯志恩用實際行動兌現承諾，說到做到，代表重情義、重承諾。



蔣萬安表示，高雄有港口、有工業、有科技、有文化，更重要的，是有一群不怕辛苦、努力奮力向前打拚的市民朋友們。大家關心老人家能不能安心生活？青年朋友能不能留下來繼續打拚？這些都是柯志恩正要努力為高雄做的事。



蔣萬安表示，這幾年高雄的進步大家都有看到，但一座城市的進步，除了看演唱會經濟帶來的效應，也要看散場後，年輕人有沒有更好的工作？店家有沒有更好的生意？他認為，高雄的光除了照向舞台，更要照向每個人的日常生活。



蔣萬安表示，他在台北服務，他深深知道一座城市的進步不是靠口號，要靠專業，靠執行力。柯志恩要讓高雄的光除了照向舞台，更要照向每個人的日常生活，高雄的好不是只存在新聞標題，而是進入每個高雄人家庭，柯志恩做得到。



蔣萬安表示，他和李四川過去成功爭取輝達落腳台北，也讓Google持續擴建美國本土以外最大的研發中心，台北未來有AI產業優勢，高雄有半導體優勢，好的城市彼此學習合作，台北高雄一起為產業、為教育、為文化一起打拚。



蔣萬安表示，他懇請各位鄉親這次選舉一定要全力支持柯志恩，也讓現場優秀的議員全壘打，透過府會攜手合作，讓高雄更加耀眼。他同時也呼籲若有親友住在新北市、台北市一起拉票，盼未來北北高一起努力打拚，為所有市民繼續奮鬥。