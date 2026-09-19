鄭麗文嘉義市挺張啟楷　喊藍白全力拚勝

鄭麗文（右一）與黃國昌（左一）同框力挺張啟楷（中）。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月19日電（記者 李京昇）“黨外在野大聯盟”成立“救援台灣戰鬥團”，首場“救台大行動”19日在嘉義市舉行，中國國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌在藍白竹北破局後首度同框。鄭麗文公開力挺民眾黨嘉義市長參選人張啟楷，強調藍白合作推出優質人選，國民黨全黨也將無保留支持張啟楷，盼接棒國民黨現任嘉義市長黃敏惠。



鄭麗文表示，“黨外在野大聯盟”成員包括“歷史哥”李易修、精神科醫師蘇偉碩、網紅“館長”陳之漢，以及“核能流言終結者”創辦人黃士修等人，這群人延續過去黨外運動精神，為了民主、自由再次投入地方選舉，並展開全台巡迴。



她說，今年選舉相當重要，“黨外在野大聯盟”與她還有黃國昌，這次所要傳達的理念，就是希望忘記顏色、忘記黨派，以是非對錯作為選擇標準，看誰做得好就投給誰擔任市長，這就是民主的真諦。



鄭麗文痛批民進黨執政，“立法院”三讀法案通過，“行政院長”卓榮泰卻不副署、硬拗，這就是現在民進黨的模樣，不像國民黨執政的縣市，黃敏惠連任4屆市長，真金不怕火煉，才創下不敗的戰績，這是因為黃敏惠用市政成績獲得市民支持，嘉義是民主聖地，市民有智慧、眼睛是雪亮的，一定能夠選擇最好的人選。



鄭麗文提到，她不敢說張啟楷一定比黃敏惠做得更好，但至少要有能力接下市政棒子，讓嘉義市民能夠放心，而如同她所說的，張啟楷是國民黨與民眾黨共推的最佳人選，是黃敏惠力薦且肯定的接棒人才，她先前也公開表態，下動員令全黨支持張啟楷，嘉義市黨部主委蔡明顯及黨籍議員也投入輔選，舉辦超過100場客廳會，協助張啟楷深入地方。



對於民進黨嘉義市長參選人王美惠，鄭麗文則認為，王美惠擔任“立委”多年，卻沒有充分替嘉義市爭取建設，也質疑其市政論述不足，市長不能只靠騎摩托車來營造親民形象，更要具備市政經驗與理解地方建設的能力，因此呼籲市民支持張啟楷。



鄭麗文最後表示，黃敏惠近來出席不少場合，身旁也常出現張啟楷，認為這代表黃敏惠對張啟楷的支持與交棒期待。她強調，國民黨不只是口頭支持，而是希望與在野力量共同努力，爭取嘉義市長選戰勝利。