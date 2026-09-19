民進黨揮司法大棒？鄭麗文為謝典霖抱不平

國民黨主席鄭麗文（中）。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月19日電（記者 李京昇）中國國民黨主席鄭麗文19日和民眾黨主席黃國昌，前往嘉義市輔選民眾黨嘉義市長參選人張啟楷。鄭麗文致詞時表示，她原訂行程結束後北返，但決定稍晚轉往彰化，關心遭羈押的彰化縣議會議長謝典霖母親鄭汝芬，鄭麗文質疑，謝典霖案是6月發生至今，檢調卻在選舉前大動作偵辦，認為不符比例原則，並指國民黨“立院”黨團將要求“法務部”說明。



彰化縣議長謝典霖等人議會餐敘涉賄選案，5人遭彰檢聲押禁見，彰化地院召開羈押庭，裁定謝典霖的父親謝新隆及謝典霖羈押並禁止通信接見，謝典霖的母親鄭汝芬以新台幣100萬元具保，並限制住居。



鄭麗文今天在嘉義市輔選時致詞提到，她昨晚在小琉球過夜，19日一早搭船返回台灣，中午到下午先到屏東輔選，再從屏東搭高鐵趕來嘉義輔選，原本嘉義行程結束後準備北返回台北，但決定稍晚前往彰化，關心“我的好姐姐”鄭汝芬。



談到謝典霖遭羈押，鄭麗文直言，這是一場“不對稱的戰爭”，質疑民進黨對於尚未正式提名、甚至還不是參選人的人就大動作行動，而且這是6月發生的事情，卻在選舉期間出動大批檢調人力偵辦、羈押，“完全不符合比例原則”。



鄭麗文說，這樣的作法讓她質疑台灣民主選舉是否還能維持公平，她痛批民進黨現在就是兇悍，已經不演了，民主進步黨在向大家宣告，全台灣這場選舉沒有公平、沒有是非黑白，衹有強權跟惡霸，大家選舉是比較政績、人品跟專業，但民進黨是動用“國家機器、國家資源”。



她也質問，中秋節快到，大家烤肉摸彩、拜拜要不要添香油錢、造勢現場能不能吃炒米粉貢丸湯，讓大家根本不知道怎麼做，民進黨動用司法力量、搞雙標，謝典霖一案即使日後案件沒有進一步問題，若人在選舉期間遭羈押，選舉結果已經產生，對當事人的政治參與仍可能造成影響，國民黨“立法院”黨團20日將要求“法務部”出面說明，“到底是怎樣”，希望相關單位把案件偵辦標準及理由說清楚。



最後她表示11月28日地方選舉不只是嘉義市長選舉或地方建設的選擇，也涉及台灣民主與選舉制度是否能維持公平，呼籲支持者投下選票，表達對執政黨的不滿，並喊話在野力量團結，將選舉視為捍衛民主制度的一次重要選擇。