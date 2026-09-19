柯志恩首場大造勢　妙語如珠獲3萬群眾歡呼

國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場萬人大造勢，柯志恩壓軸登場致詞時態度堅定、妙語如珠。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場萬人大造勢。柯志恩登場時妙語如珠，她反諷對手要拚口袋錢袋，她拚的是下一代，順口溜押韻呈現好口才。並形容高雄像跑車，唯有換檔、換駕駛才能駛出全世界，鋪陳換黨換人做的主軸。



國民黨高雄市長參選人柯志恩、國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川3個人下午4點45分左右在群眾擁護下一同大進場，總共走了10分鐘才上台，3人都以白色上衣、藍色牛仔褲形象登場。主辦單位喊現場破3萬人。



柯志恩蹲點四年後再戰市長，這次更有底氣。柯志恩壓軸上台致詞時表示，2018年三山造勢在鳳山見證高雄政黨輪替奇蹟 ，2026年她與蔣萬安、李四川在這邊又看到人民的力量，大風要從這邊吹起，讓高雄再創先鋒。



柯志恩表示，大家都說民進黨籍高雄市長陳其邁做得好，大家給予肯定，但她問大家一句話，一棒接一棒，接棒一定要是民進黨嗎？絕對不是，而是要讓最強那一棒接手。



她更比喻“高雄像跑車，如果永遠在同一檔，無法超越，唯有換檔、換駕駛，才能駛出全世界！”



柯志恩表示，她走遍巷口、路口、廟口、工廠、菜市場，許多鄉親握住她的手，希望讓孩子回鄉，更想提升薪資。高雄有進步，但往天上看，空汙仍在；往地上看，天坑仍在；雖有台積電進駐，但科技業救不了傳產。



柯志恩表示，高雄好山好水，但卻有美濃大峽谷、和山光電場、柏油垃圾山，何時高雄山頂被人砍到光禿禿，她敢揭弊，就知道怎麼解決。



柯志恩也提出四大優先，並用台語唸出“讓薪水升起來，人留下來，環境變好起來，高雄來拚全世界。”頗有當初韓國瑜造勢喊的那句“貨出來、人進來、高雄發大財”的味道。



柯志恩表示，她的對手賴瑞隆說自己是龍捲風，但從氣象學來看，龍捲風來得及去得快，留下都是破壞。她的對手是新潮流，絕不能讓高雄領導者被派系綁架。對手要拚口袋錢袋，她拚的是下一代。