黃國昌嘉義市挺張啟楷　砲轟綠營王美惠

民眾黨主席黃國昌（左一）、國民黨主席鄭麗文（右三）與嘉義市長黃敏惠（右二）共同為嘉義市長參選人張啟楷（左二）站台。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月19日電（記者 李京昇）台灣民眾黨主席黃國昌在竹北藍白破局後，19日首度與中國國民黨主席鄭麗文同框，到嘉義市共同為民眾黨嘉義市長參選人張啟楷輔選站台。黃國昌將選戰焦點拉到高鐵聯外軌道及地方財源，質疑民進黨市長參選人、綠委王美惠過去承諾爭取輕軌，如今未積極發聲，也批評王美惠在財劃法等議題上的立場未替嘉義市爭取權益。



“黨外在野大聯盟”正式成立“救援台灣戰鬥團”，啟動全台巡迴地方宣講，首場“救台大行動”全力拉抬藍白共推的嘉義市長參選人張啟楷，除黃國昌、鄭麗文在竹北破局後首度同台，包括國民黨嘉義市長黃敏惠、台南市長參選人、藍委謝龍介、藍委葉元之、“歷史哥”李易修、核能流言終結者創辦人黃士修、網紅“館長”陳之漢等人輪番致詞為張啟楷拉抬，展現藍白攜手抗綠決心。



黃國昌致詞時表示，民進黨政府、賴清德到卓榮泰“內閣”的所作所為，已經讓大家快要受不了了，大家都渴望改變、渴望台灣能夠回到正軌，不要再被政治的仇恨撕裂，民眾想要的是能不能夠為老百姓好好做一些事情，不管今天支援是民眾黨或國民黨，大家都希望好好過日子，讓下一代可以看得到未來、安居樂業，張啟楷也是秉持著這樣子的信念，投入這場選戰。



他說，張啟楷投入選戰後，一直強調自己是“土生土長”的嘉義人，希望讓嘉義市民看到的不是黨派之爭，而是格局、視野及城市未來道路之爭，張啟楷一路競選至今，並未對王美惠進行人身攻擊，而是提出公共建設及政策問題。



針對高鐵聯外軌道，黃國昌質疑，國民黨嘉義市長黃敏惠過去至今持續爭取相關建設，但“中央”未有達成諾言，讓嘉義市民等了20多年，王美惠過去競選“立委”時也曾將高鐵聯外軌道列為政見，但如今大家爭取建設時，王美惠不曾發聲。



他表示，王美惠身為嘉義市選出的“立委”，應該向“行政院”表達地方需求，“幫嘉義鄉親講一句話就好了”，不要等到選舉才討論，不能只為了選舉而大開支票，用“芭樂票”來欺騙選民。



黃國昌也將砲火延伸至財劃法。他說，財劃法修正後，依“財政部”國庫署資料，嘉義市普通統籌分配稅款由2025年實撥約41.2億元，增加至2026年通知分配約118.34億元，增加約77.14億元。黃國昌質疑，王美惠當時為何反對相關修法，對於卓榮泰後續調整大砍地方補助款，王美惠是否充分替嘉義市發聲？



黃國昌表示，人民當初投票給王美惠，是將嘉義市託付給王美惠，但王美惠卻沒有給嘉義市資源，對嘉義有利的政策都投反對票，所以嘉義市長要選擇一個像張啟楷一樣說到做到的政治人物，要延續黃敏惠市長優良的市政基礎大步向前，讓嘉義市的經濟 越來越發展11月28日投票支持張啟楷。

