關注：柯志恩蔣萬安李四川　高雄吹起東風

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場大造勢19日從鳳山出發，攜手國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川同台。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月20日電（記者 蔣繼平）國民黨高雄市長參選人柯志恩首場大造勢19日從鳳山出發，攜手國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川同台，藉著“老師、律師、工程師”的三師專業形象，湧入3萬人到場力挺，掀起翻轉高雄氣氛，更吹起擴散全台的東風。



這場造勢活動在鳳山舉辦，柯志恩、蔣萬安、李四川3個人的大進場讓現場氣氛進入高潮，受到大批群眾擁護，走了10分鐘才順利上台，且共同以白色上衣、藍色牛仔褲形象登場，用平常素人的穿搭，展現清新、親民、認真打拼的正面形象。



柯志恩是老師，整場展現好口才，她用高雄像跑車來比喻，唯有換檔、換駕駛才能駛出全世界，鋪陳換黨換人做的主軸。更諷對手賴瑞隆自詡是龍捲風，但來得及去得快，留下都是破壞；派系要拚口袋錢袋，但她拚的是下一代，妙語如珠。



蔣萬安則是律師，長期形塑出專業、年輕且具國際視野的科技商務律師形象，今年還號召全民上凱道、反毒油，獲得全台關注度與拿到話語權。蔣萬安上台肯定柯志恩重情義重承諾，也點破高雄長期政治宣傳喊口號華而不實，深具說服力。



李四川扮演工程師，從基層公務員一路擢升，擁有超過42年的深厚工程背景，拿鐵鎚、做實事的風格讓人印象深刻，也獲肯定，更是“路平、燈亮、水溝通”的代言人，由李四川來談做好市政基本功，以及吐苦水被抹黑的政治恐怖，更有說服力。



壓軸登場的柯志恩也訴說，今天一個是工程師、一個律師、她是老師，三師最卑微的要求，就是讓專業回歸市政，要有正義公理，讓公務員有尊嚴，讓市政不要只看顏色，要讓台灣有是非，做人有底線，不要都是抹黑造謠。



最後，柯志恩也強調大家今天站在這裡，祈求一個可以服務鄉里的機會，不要製造世代對立，所有議員、所有里長，絕對全心以高雄為榮，讓全台灣看到高雄，期待勝選、政黨輪替、再創奇蹟。



民進黨在高雄有執政優勢，選情很冷恐不利翻轉。但柯志恩今天鳳山造勢是炒熱高雄選的第一步，蔣萬安、李四川也找回自信並擁抱群眾的溫暖，3萬人場面，代表國民黨籍前“立法院長”王金平組織動員成功，可望影響更多仍在觀望的中間選民。