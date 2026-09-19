鄭麗文黃國昌嘉義市合體　藍白力挺張啟楷

國民黨主席鄭麗文（後排左五）、民眾黨主席黃國昌（後排左三）同框輔選。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月19日電（記者 李京昇）中國國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日連袂參加“黨外在野大聯盟”首場大型造勢活動，為藍白共同支持的民眾黨嘉義市長參選人張啟楷站台，國民黨嘉義市長黃敏惠也到場，藍白中央與地方支持力量齊聚，展現藍白大團結。



今天這場“救台大行動”由黃士修及網紅“歷史哥”李易修主持，並邀請“館長”陳之漢、國民黨台南市長參選人謝龍介、醫師兼戰鬥團團長蘇偉碩、“立委”葉元之等人站台，是“黨外在野大聯盟”首場大型地方造勢。而鄭麗文、黃國昌也是在竹北藍白合破局後首度同框造勢。



鄭麗文致詞表示，國民黨既然決定與民眾黨共同支持張啟楷，就是認定張啟楷是最適合接棒黃敏惠的人選，國民黨從中央到地方都會全力投入，“全黨一致、沒有保留”，選市長不能只看表面，而要看是否真正瞭解基層、看得懂市政、能解決地方問題，並意有所指表示，當市長“不是會敬酒就可以”，還要有能力、懂政策，能為地方爭取建設。



鄭麗文指出，張啟楷近期深入基層，已舉辦超過100場客廳會，國民黨嘉義市黨部及地方議員多次陪同，透過面對面座談讓市民瞭解張啟楷，國民黨地方組織已全面動員，從黨部、議員到基層支持者，都將集中力量支持張啟楷。



黃國昌則將火力集中在民進黨嘉義市長參選人王美惠，提出高鐵嘉義站聯外軌道及財政收支劃分法兩項議題，要求王美惠向嘉義市民說明立場。黃國昌表示，高鐵嘉義站聯外軌道多年來持續討論，王美惠過去競選“立委”時也曾提出爭取交通建設，如今相關建設仍未定案，他認為王美惠既然是市民選出的“立委”，就應該向“中央”爭取，並向“行政院長”卓榮泰表達嘉義市對聯外軌道建設的期待。



他也將財劃法列為地方財政議題，認為“中央”與地方的財源分配攸關嘉義市未來建設，要求王美惠不要只從政黨立場出發，也應為嘉義市爭取更多建設與財源。

