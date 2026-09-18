關注：竹北破局不影響　藍白嘉義市強勢攻堅

鄭麗文（左五）、黃國昌（左三）同框為張啓楷（左四）輔選。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月20日電（記者 李京昇）竹北藍白合作破局後，中國國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日首度同框，選擇替藍白共推的民眾黨嘉義市長參選人張啟楷造勢。加上民眾黨創黨主席柯文哲連日駐點輔選、鄭麗文下達全黨支援令，藍白幾乎傾兩黨之力拱張啟楷，不過張啟楷面對的是深耕嘉義逾20年的民進黨嘉義市長參選人、綠委王美惠，藍白聲勢能否轉成選票成為關鍵。



嘉義市是目前今年選戰藍白合作最具指標性的城市之一，張啟楷由國民黨、民眾黨共同支持，鄭麗文與黃國昌不僅共同出任張啟楷的競選總部主委，也再度同台為張啟楷輔選，也讓嘉義成為竹北破局後兩黨重新展現合作力道的地方。對藍白而言，嘉義這一仗不只關乎張啟楷的市長選戰，也攸關兩黨合作模式能否持續往其他縣市推進，以及是否延續到2028大選。



從近期動員規模來看，藍白確實把張啟楷這場戰役擺在重要位置，包括柯文哲近期長時間駐點嘉義市，密集陪同張啟楷跑行程；鄭麗文公開要求國民黨全黨支援，19日再與黃國昌共同站台，現任國民黨嘉義市長黃敏惠也明確表態支持張啟楷，地方藍營議員同步投入合辦客廳會，形成中央、地方與兩黨共同助選。



鄭麗文與黃國昌兩人這次同台互動自然，現場氣氛熱絡，也讓張啟楷獲得單靠個人選戰較難形成的曝光聲量，但大咖加持之外，張啟楷仍得面對嘉義市長選戰最現實的地方競爭。民進黨參選人、綠委王美惠自2005年當選嘉義市議員起，至今從政逾20年，先後連任4屆市議員，2018年更拿下西區市議員最高票。2020年轉戰“立委”，以得票率逾50%當選，2024年再度連任，至今未嘗過敗績。



王美惠的選戰風格也相當鮮明，即使已擔任兩屆“立委”，仍維持騎機車跑遍大街小巷的基層路線，不刻意改變長期累積的服務形象，面對藍白近期狂攻議題，王美惠團隊保持穩健、持續耕耘基層，加上民進黨地方組織及英系大老、前“立委”陳明文等地方政治力量支持，要攻破王美惠並非易事。



對張啟楷來說，透過鄭麗文、黃國昌、柯文哲及黃敏惠等人的集中助陣，試圖把藍白整合優勢轉化為年輕選票，並將選戰聲勢進一步推高，但外部大咖帶來的聲量以及既有支持黃敏惠的地方勢力，能不能繼續延續到張啟楷身上，將是一大挑戰，也是檢驗藍白地方整合能量的一場戰役。