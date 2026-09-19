探視鄭汝芬　鄭麗文：對抗綠色恐怖絕不退縮

鄭麗文受訪，情緒激憤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月19日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖涉賄，與父親謝新隆遭法院裁定羈押禁見，母親前“立委”鄭汝芬則以新台幣100萬元交保，國民黨主席鄭麗文19日晚間赴彰化探視，痛批民進黨以司法手段行政治追殺，讓各級選將人人自危，不知競選活動的標準何在，就是想製造“綠色恐怖、寒蟬效應”，她要求“法務部”應出面說明清楚，我們絕不退縮，堅守乾淨、公平的選舉環境。



鄭麗文19日在屏東縣、嘉義市等地輔選，臨時新增晚間8點到彰化縣溪州鄉探視鄭汝芬行程，包括國民黨組織發展委員會主委李哲華、彰化縣黨部主委蕭景田陪同。鄭汝芬為彰化謝家要角，身兼國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總團長。



鄭麗文赴謝典霖服務處探視鄭汝芬，人一到即被請進服務處內，鄭汝芬未現身在媒體鏡頭前，鄭麗文訪視結束出面受訪表示，今天看到汝芬姐，心裡感到萬分不捨。面對如此巨大的司法與輿論壓力，他們全家都承受了極大的痛苦與煎熬，情緒非常難過，她來除了替他們加油打氣、給予溫暖與支持，也期盼他們一定要堅強，先把自己的身體照顧好。



鄭麗文強調，整起事件最讓社會無法接受的，是司法的標準到底在哪裡？競選總部究竟能不能吃便當？基層座談會能不能炒米粉？貢丸湯能不能喝？難道吃1顆貢丸不算賄選，吃2顆、3顆就算賄選嗎？請“法務部”說清楚、講明白，不要再搞嚴重的雙重標準！



鄭麗文質疑，難道民進黨怎麼請客、怎麼發禮物、怎麼選都沒有關係？但只要不是民進黨的候選人，檢調就可以先射箭再畫靶，完全不顧比例原則直接抄家押人？動輒司法大刑伺候，一押就是2個月，等到選舉結束了才發現查無實據、不符法律要件，難道人就要白白被押、選舉就要白白被做掉嗎？



鄭麗文直指，這一切的根源，就是因為“民進黨深知自己節節敗退”，面對民意的厭倦與反感，特別是對彰化等地的選情毫無把握，才會在心虛之下出此下策。他們動用行政機器製造“綠色恐怖”與“寒蟬效應”，企圖恐嚇全台灣的在野候選人，這種赤裸裸的政治追殺與司法介入，無疑向全台灣宣告這不是一場公正的選舉，徹底踐踏了“憲政”體制與司法獨立，讓台灣的民主蒙羞。



鄭麗文呼籲，面對這場被公權力扭曲、極不對稱的選戰，中國國民黨絕不可能有任何退縮，全台灣人民對這種行徑也深感憤慨。我們嚴正要求“法務部”在下周一必須站出來給全台一個交代，把標準說清楚，不要再放任司法黑手淪為政治打手。



鄭麗文宣示，為了台灣民主的未來，我們一定會堅持到底，守護乾淨、公平的選舉環境，用選票還給台灣人民真正的公平與正義。