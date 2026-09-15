鏡頭：新北空軍三重一村有日軍防空砲台遺跡

空軍三重一村防空砲台遺跡。（中評社 邱筠媜攝） 中評社新北9月21日電（記者 邱筠媜）新北市空軍三重一村是北部地區僅存的防砲眷村，前身為日據時期高射砲陣地，戰後轉為空軍高砲部隊駐地。園區占地約1.38公頃，保存防砲陣地、地下甬道及眷舍等歷史遺跡，見證台灣從日據時期軍事陣地到眷村生活聚落的歷史變遷。



空軍三重一村完整保存日據時期留下的軍事遺跡，包括防砲陣地、地下甬道等重要軍事設施，2006年正式登錄為歷史建築，成為新北市首例以眷村類型保存的文化資產。



日據時期“台灣總督府”為防禦盟軍空襲，在現今空軍三重一村一帶興建6座防空砲台。後來三重一村興建時，砲座遭到掩埋，直到2018年修復工程期間，才陸續發現2處砲座底座遺跡。



另一處重要軍事遺跡是地下甬道，日據時期日軍曾駐紮於此，並留下作為彈藥庫及掩體使用的地下甬道，內部設有走道與隔間，共有10個出入口。甬道雖然颱風、大雨時容易積水，卻也是村民小時候玩耍、探險，甚至躲避大人追打的秘密基地。



園區內到處可見眷村文化，“自治會”就像空軍三重一村大家庭的客廳，來一趟便能知村裡大小事。村民也常聚集於自治會外的長椅上話家常，因而有了《眾人說》一詩“大榕樹下葉飄香，左鄰右舍休憩場，你坐我坐大家坐，山南海北趣話長，大小汽車不停放，新鮮空氣保健康，阿新阿勝造福郎。”



空軍三重一村保存眷舍原有的磨石子地板、花磚、花窗及紅色大門。“一線天”(窄巷)也是眷村生活地景的一大特色，早期兩排房舍原本對門相望，居民為增加居住空間，陸續向前後院擴建，使巷道逐漸縮窄，形成如今房舍背對背的特殊樣貌。



該地過去經常受淡水河洪患，於1960年代進行眷舍翻修與改建，並興建“防洪樓”作為避難空間，讓居民得以在水患來臨時暫時安身，樓內保留當時為躲避水災而增建的小閣樓。



如今，空軍三重一村除了保存歷史建築，也透過老屋活化引入展覽館、文創店家、餐廳與咖啡廳，假日還有二手拍賣市集，讓昔日的軍眷生活場域延續新生命。