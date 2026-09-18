專論：中美峰會前　美玩兩手能賺飽飽？

台官方9月19日舉行“全社會防衛韌性國際論壇”。(府方資料照) 中評社台北9月21日電（評論員 林淑玲）中美峰會9月24日將在美國華府登場，美國這次在特習會前夕打出“超級兩手牌”。一手力挺“台灣國際空間”，另一手則高規格接待中國領導人，這種看似左右逢源的策略，真的會讓美國兩頭賺、吃飽飽？



賴清德19日在府方舉行的“全社會防衛韌性國際論壇”宣布成立世界災害管理聯盟（WADM）。台官方將此定位為台灣半個多世紀以來推動參與國際組織的重要突破。WADM由台灣倡議，參與者來自21國，包括美國、日本、英國、德國等。論壇討論灰色地帶攻擊、地緣政治風險、軍民合作與心理防衛，美國在其中扮演重要角色。美國在台協會處長谷立言全程參與，多位美國前官員與會發表抗中言論。



台灣在美國協助下，把這項所謂的“國際突破”放在中美華府峰會前，抗衡意味濃，針對性十足。這種時間點的安排，讓美國的兩手策略醒目到讓人無法不注意。



華府一方面在戰略上緊抓台灣，想賣更多武器；另方面特朗普又期待中國領導人帶來伴手禮助他打贏11月的期中選舉，以及協助斡旋伊朗同意坐上談判桌，早日停戰。美國在台海的兩手策略不算新鮮，但從沒像這次動作這麼大，直接讓台灣在中美峰會前舉辦國際會議。



但在經濟面，中美貿易戰、關稅戰、科技戰打了多年，美國企業無時無刻希望與中國好好做生意，這次白宮舉行的國宴，美國科技、金融及企業界重量級人物爭相爭取席位。黃仁勳、馬斯克、貝佐斯、Google高層、OpenAI等科技及企業人士都受到關注。中美峰會前，美國財長貝森特20日與中國副總理何立峰在紐約磋商，議題包括AI、能源、關稅休兵。這透露很現實的問題，美國政府有戰略要顧，中美經貿合作則是美國官方與企業真金白銀的利益。



尤其，美國期中選舉11月初就要登場，伊朗戰事從2月底打到現在停不了，推升國際油價達到每桶100美元，嚴重通膨使美國聯儲局（Fed）16日已啟動三年來首次升息，並暗示可能進一步升息，這波收緊貨幣政策的操作對美國經濟衝擊甚大。美國現在也寄希望於中國搞定伊朗。



這表示，中國現在手裡也有很多牌，並不是一個“只能被美國施壓”的角色。