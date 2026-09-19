關注：選舉前夕兩硬傷　台官方急消毒

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北9月21日電（記者 鄭羿菲）台灣地方選舉將於11月28日投票，距今只剩2個多月，9月下旬在美國華府登場的中美峰會，與通膨高漲民眾生活壓力大，這兩件事對“賴政府”選情是硬傷。台官方大內宣台美關係良好、凍漲電價油價因應，急於扭轉劣勢。



即將到來的中美峰會，台灣面臨嚴峻考驗，傳出特朗普23日將到華盛頓郊外的安德魯斯聯合基地，親自迎接赴美進行國事訪問的中國領導人，接待規格之高，極為罕見。



5月“習特會”後，特朗普表達不少對民進黨政府不友善說法，包括“不願意跑9500英里打仗”、“不希望有人走向獨立”，對綠營殺傷力不少。面對中美峰會可能對選舉造成影響，“賴政府”近期也一再消毒，強調台美關係未變。



但特朗普會不會出現不利台灣的言論，很難預判。一旦民眾對“賴政府”大力宣傳的“台美關係很好”產生質疑，中間選民難免也會對民進黨打上問號，特朗普若持續對台發表不友善的言論，仍會讓綠營選將備受壓力。



此外，民生經濟最近對民進黨也是硬傷，台灣CPI數據從5月開始已連續4個月超過2%的通膨警戒線，民眾日常生活開銷變重，台北外食便當一餐幾乎已是新台幣120元至150元，生活壓力有沒有變重，民眾最清楚，並非政府官員幾句話就能文過飾非，物價若再漲，勢必讓民眾對民進黨政府執政產生疑慮，連帶影響綠營選情。



對此，“經濟部”18日召開第2次電價費率審議會，決定暫時凍漲電價，留待12月再行討論。時間點就藏有貓膩，讓外界質疑選前不漲價是不想影響選舉，待選後油電價一起補漲，台灣物價勢必狂噴。



“賴政府”對台美關係、民生經濟的負面影響拆彈，就看民眾相不相信，而賴清德也持續推動利好政策爭取選民支持，包括日前公布的“普發現金1萬元”、0到18歲兒少每月5千元成長津貼等，民眾是否願意買單支持民進黨，還有待觀察。