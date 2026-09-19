關注：高雄柯志恩有起風　但民怨尚待點火

國民黨高雄市長參選人柯志恩找來蔣萬安和李四川造勢，讓高雄藍軍士氣大振。（中評社資料照） 中評社台北9月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨高雄市長參選人柯志恩19日在鳳山舉辦首場大型造勢，主辦單位喊出現場突破3萬人，至少證明高雄藍軍的風已經吹起來。但綜觀而論，柯志恩若真要突破高雄根深蒂固的綠大於藍的基本盤，光起風還不夠，目前還缺一把真正能把選情燒起來的火，而這把火光靠柯一個人的力量，恐怕點不起來。



柯志恩這場以“大風起”為主題的造勢，找來黨籍的台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川等人助陣，即使頂著高雄烈日，仍聚集大批支持者，至少說明藍營在高雄的基本盤已開始出現熱情。對一個艱困選區來說，能讓支持者產生“這一局有機會”的期待，當然是重要的第一步。



但問題在於，這3萬人的熱情主要仍集中在藍營支持者，要翻動高雄選局，柯志恩還需要一個能突破基本盤、讓中間選民甚至淺綠選民都有感的議題，讓這場選戰變成“高雄要不要改變”的討論。



而這把火光靠柯志恩一個人恐怕很難點燃，目前看來是需要國民黨中央、“立法院”黨團，加上各縣市長以及各地議會，都必須形成連線，主導對民進黨施政的檢驗，讓全台選舉圍繞在檢討民進黨的執政表現上，這股氣氛形成，柯志恩在高雄才有機會借到這股力量。



回顧2018年韓國瑜能夠在高雄掀起“韓流”，當時韓的能量當然是關鍵，但更重要的是，社會上累積對於民進黨的不滿，需要一個宣洩出口，韓恰好成為點燃這股情緒的人，包括“北漂”、經濟等議題一路發酵，加上三山造勢把熱情推到高點，最後才推倒高雄的綠營執政。



今年的柯志恩當然不能完全複製2018年的韓國瑜，但這不代表高雄完全沒有出現改變的條件，現在真正要問的是，藍軍能不能找到一個足以承接社會情緒的出口，再把這股力量導向高雄。尤其，民進黨已經逐漸把政治資源往高雄集中，這場選戰實際上更像是柯志恩一人挑戰民進黨。



因此，接下來國民黨中央和“立院”黨團的角色就很重要，從能源、物價、產業到地方建設，必須有人跳出來扮演議題發動機，讓民進黨從主動進攻轉成必須回應，這股不滿民進黨的怨氣還在，藍營如何找到點燃這把火，可能就是協助柯攻下高雄的關鍵了。