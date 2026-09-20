賴清德挺劉建國　提出雲林要贏三大理由

賴清德（前中）、蘇治芬（前左）為劉建國（前右）站台。（照：劉建國競總提供） 中評社雲林9月20日電（記者 李京昇）民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國20日成立競選總部，擔任競總主委的賴清德壓軸助講，以“深耕基層、守護民主、守護台灣”3大理由呼籲支持劉建國，並強調雲林是民主聖地，地方應由鄉親作主。



劉建國競總成立大會邀集民進黨“立委”劉建國競總成立大會邀集民進黨“立委”賴惠員、“行政院秘書長”張惇涵、高雄市長陳其邁、前雲林縣長蘇治芬等綠營人士助講，開場表演炒熱現場氣氛，蔡英文也透過預錄影片與支持者對話。



賴清德傍晚5點30分左右登台，現場響起“劉建國凍蒜”歡呼聲，賴清德並與競總總督導蘇治芬、劉建國牽手，將現場氣氛推向高潮。



賴清德表示，11月28日投票當天，希望雲林鄉親支持劉建國，支持劉建國的第1個理由是劉長期深耕基層，從市民代表、縣議員一路走到“立法院”，累積近30年從政經驗，與蘇治芬共同打拚雲林，未來將推動雲林納入“南方矽谷”，並持續照顧鄉親社會福利。



他接著說，第2個理由是為了民主。賴清德指出，過去蔣介石執政時期曾尋求突破“總統”任期限制，當時有許多仕紳反對，其中包括雲林民主先賢李萬居，雲林縣議會也曾有蘇治芬父親蘇東啟連署聲援，雲林有民主聖地的歷史，地方政治應由鄉親作主，“不應該是張家的天下”，因此為延續民主香火，應支持劉建國。



第3個理由則是為了台灣。賴清德表示，面對中國大陸日趨進逼的威脅，台灣必須守護自身安全，“總統”需要民意支持，“國會”也需要民意支持，若要讓“立法院”紛爭弭平，就必須翻轉雲林，因此“‘中央′交給我，地方放心交給劉建國”。



賴清德最後表示，這次選舉他破例擔任劉建國競選總部主委，唯一目標就是希望在台灣關鍵時刻，請雲林鄉親成為堅強後盾，與劉建國共同爭取選舉勝利。

