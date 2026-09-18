關注：侯友宜任競總主委　李四川打強心針

李四川19日在競選總部宣布由侯友宜出任競總主委。（取自李四川臉書） 中評社台北9月21日電（記者 莊亦軒）新北市選情激烈，多項民調顯示國民黨、民進黨參選人李四川、蘇巧慧支持度不相上下，國民黨籍新北市長侯友宜同意跨刀出任李四川競選總部主委，無疑是替藍軍選情打上了一劑強心針。



由於選情膠著，新北市被視為年底地方選舉藍綠指標區，李四川無法大幅領先，侯友宜的表態非常重要。侯除了兩任市長，另外還有警察系統人脈優勢。隨著2026地方選舉倒數破70天，侯友宜最近多次與李四川同台有濃厚“交棒”感，明顯可以感受到李四川正在團結所有可合作的力量。



李四川是於19日宣布由侯友宜出任競選總部主任委員。兩人聯袂出席活動展現團結氣勢，強調將延續優良政績，讓新北市的城市建設一棒接一棒。



李四川先前相較於對手蘇巧慧在宣布競選總部主委的期程慢了一些，早在8月7日時，蘇巧慧便在受訪時透露她的競總主委將由蔡英文出任。8月20日，蔡英文也在臉書發文表示，她將以蘇巧慧競總主委身分回到新北市。



在蔡英文發文的隔日8月21日，侯友宜受訪時被問到是否出任李四川競總主委，他沒有正面回應。9月4日陪同李四川前往新北市選委會登記參選時，被記者追問是否接任主委，他回應“我們都是同心同力，我們都會站在一起，逗陣拚、拚到底。”從8月到9月初李四川陣營主委人選遲遲未能確定。李四川在氣勢上相較於蘇巧慧顯得略為落後。



但隨著近來蘇巧慧父親、前“行政院長”蘇貞昌露面時帶來高爭議度，又讓蘇巧慧原本奮力追趕的努力被模糊了焦點。



隨著侯友宜終於確認接下李四川競總主委，李四川、蘇巧慧陣營的攻守態勢有望逆轉。從先前蘇巧慧不斷奮力追擊李四川，到現在蘇巧慧因為父親爭議新聞陷入疲於奔命的回應，侯友宜終於接下李四川競總主委，蘇巧慧是否還能延續先前持續追趕的動能被畫上了問號。



由於新北市幅員遼闊，人口逾400萬，全台第一。藍軍是否能在2026地方選舉守住這個全台最大的單一票倉，對於中國國民黨主席鄭麗文、甚至衝刺2028年大選都將是一個重大的考驗。