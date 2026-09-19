關注：賴瑞隆外號多非好事　缺特色是硬傷

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆19日與同黨台北市長參選人沈伯洋以“洋流、隆捲風”合體製造話題，並在愛河體驗立式划槳。（圖：賴瑞隆辦公室提供） 中評社高雄9月21日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長參選人賴瑞隆周末兩天與台北市長參選人沈伯洋以“洋流、隆捲風”合體，又被蕭美琴形容是“隆貓”，連獲大咖助陣拉抬，但外援的明星光環太強恐淪為陪襯與一日行情，宣傳形象一直變，人設相當混亂，更突顯自己沒特色。



高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，選情五五波相當緊繃。9月19日，高雄藍綠陣營分別搭起自己的舞台，柯志恩首場鳳山大造勢湧3萬人到場，在野黨動員成功，代表支持者仍相信有機會翻轉，接下來藍營氣勢將往上揚。



賴瑞隆19日則把舞台拉到愛河畔，並找“洋流”製造討論度，不過聚集而來約六、七百的人群，最鮮明的政治符號其實仍是沈伯洋，屬於沈伯洋個人號召力與議題動員能力的展現，沈伯洋一走洋流也跟著走，剩下的“隆捲風”根本吃不到。



隔天賴瑞隆20日舉行“瑞隆姊妹會”成立大會，蕭美琴出席力挺笑稱她覺得賴瑞隆更像“隆貓”，溫暖可愛且極富爆發力與觀察力，呼籲大家成為他的堅定後援。雖取自家喻戶曉的日本動畫《龍貓》，但“隆貓”一詞恐怕過幾天就沒討論度了。



愛河旁的群眾畫面可以形成新聞話題，卻未必能轉化為賴瑞隆的支持度。蕭美琴幫忙取外號的加持與肯定，也不等於能夠扭轉賴瑞隆目前的人設空虛頹勢。也就是雖有強大外援拉抬，但活動結束、人潮散去、話題結束，也會迅速回到原點。



賴瑞隆真正的問題，不能只靠民進黨的政黨品牌、綠營執政優勢、更多明星助講者，而是處理自己的候選人定位。加上民進黨在高雄內部並非毫無矛盾，仍有初選競爭、地方派系與既有政治人物之間的利益關係的隱形阻力。



而人設的問題，其實也與初選有關，話題不如綠委邱議瑩，經營不如綠委林岱樺，熱情不如綠委許智傑，但最後是賴瑞隆出線。若靠著派系勢力出線，超過半年仍無法給選民清楚印象，恐怕最後選戰白熱化，說服與感染選民的能力將不如柯志恩，變成對手反超機會。