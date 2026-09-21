鈕則勳拋3鐵則檢驗“洋流”有無膨風

文化大學廣告系教授鈕則勳說，有無形成洋流，應該從3個客觀的條件來做檢視與判斷。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北9月21日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掃街掀起“洋流”，引發議論。文化大學廣告系教授鈕則勳20日深夜在臉書發文分析表示，沈近期的造勢到底有沒有形成洋流？或產生破圈效應？親綠媒體及社群講得煞有其事，但藍營政治人物卻眾說紛紜，有的人認為是膨風、特定媒體社群帶風向，也有藍軍人士示警，覺得真有起風的感覺，但他認為應該從3個客觀的條件來做檢視與判斷，那便是“大場造勢活動、持續在做民調之媒體與機構的公開數據、知名跨黨人士的站台”。



鈕則勳指出，洋流或破圈的真假，若只受限主觀的認定或感覺，這個議題永遠只能流於藍綠框架或只是個眾說紛紜的謎題！其實要檢視其是否真的已經發生，仍應該從三個客觀的條件來做檢視與判斷，包含第一，以大場造勢活動來說，2018年韓國瑜選高雄市長的“韓流”，便是“三山”造勢活動湧入了高達3、5萬、甚至更多的支持者，不僅讓外界跌破眼鏡，也對當時競爭者陳其邁形成極大壓力！沈伯洋陣營要證明真有洋流，就應打鐵趁熱，近期快快舉辦一場超過萬人參與的大型造勢活動，若人數破表，即刻便能證明洋流已現。



鈕則勳說第二，就民調數據來說，只要是坊間定期在做民調的媒體或機構，以嚴謹的抽樣為基礎，並謹守民調標準作業流程所公布的民調數據中，不只顯示沈伯洋與蔣萬安的支持度已顯著拉近外，並從交叉分析中也能看出中間選民或藍軍支持者挺沈的比例已有增加！而這幾家具公信力的媒體或機構在同一時期所做出的民調結果多有以上共同趨勢，或是日後這趨勢更明顯的話，就不只是證明真的有洋流，更能證明洋流已日漸強勁。



至於第三，鈕則勳認為在於具知名度的跨黨派大咖加持，也是客觀判斷指標，就如藍軍台中市長候選人江啟臣日前獲得民進黨元老林豐喜力挺，這便是明顯的“破圈效應”，已無庸解釋，所有人都看得懂！若是沈伯洋也能找位顯著性的前藍營大老為自己站台，不僅能主導媒體議題設定外，破圈後的選情或更有機會倒吃甘蔗。



鈕則勳說，以上3個檢視鐵則，只要成就2個，洋流便是能以昭公信的客觀事實，蔣陣營更得上緊發條、嚴肅以對，甚至調整現今較低調佛系的戰法，藍軍或黨中央也不能只以酸言酸語來因應



但若是只成就一個，鈕則勳認為，綠營勢必用洪荒之力拉抬沈，期待滿足以上客觀條件，追上蔣萬安，畢竟此時綠營基本盤勢必已鞏固！若是此種情況，蔣陣營勢必得藉策略有效拉開領先幅度，喚起藍軍支持者強化挺蔣的意志及行動；若是以上一個條件都沒滿足的話，洋流傳說或許便只是鞏固軍心、虛張聲勢的戰術操作罷了。