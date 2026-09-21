2架F-16V延遲來台　張延廷：有政治因素

前空軍副司令張延廷。（中評社 資料照) 中評社台北9月21日電／台灣向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架早在8月17日就從美國本土啟程，原本外界預期很快就能飛抵台灣，沒想到戰機抵達夏威夷後卻遲遲沒有下文，甚至一度被目擊準備起飛後又返回停機坪，至今仍未完成返台交機。適逢中美峰會即將登場之際，也讓外界開始揣測，延宕原因是否不只涉及天候或飛安。前空軍副司令張延廷直指，他研判背後有政治因素，美方可能不希望在美中高層會談前完成交機。



台灣透過“鳳翔專案”向美國採購66架F-16V Block 70，首批2架編號6727、6728的單座戰機，8月17日自美國啟程，並於8月21日飛抵夏威夷。按照過去F-16跨太平洋返台模式，原本預期戰機將由夏威夷前往關島，再飛往台灣，然而到了9月初，兩架戰機一度被目擊在夏威夷希卡姆基地準備離場，最後卻又返回停機坪，原因至今未獲官方公開說明。



由於中國國家主席習近平預計於24日與美國總統特朗普舉行峰會，F-16V遲遲沒有返台，也引發政治因素的揣測。



根據《中天新聞》的報導指出，張延廷表示，他研判戰機無法返台“就是因為政治因素”，認為要等習近平結束訪美行程後，才比較有可能放行，甚至不排除時間點繼續往後延。他並批評，台灣“國安”相關單位對於交機時程與美方考量的掌握仍有不足。



前駐紐西蘭代表介文汲日前也曾提出類似觀察。他認為，習特會登場前，美方可能不希望台灣議題干擾會談氣氛，並以F-16V至今仍停留海外為例，認為其中可能存在政治考量。。



國民黨桃園市議員詹江村則質疑，如果正常軍購交付真的會受到習特會影響，就必須釐清台灣在美中談判中的角色。他表示，若軍購時程能因美中政治考量而調整，台灣更應審慎檢視對美軍購及台美關係。



退役少將栗正傑則將焦點拉回兩岸關係，認為除了持續強化軍事防衛外，政治與溝通管道同樣是降低台海風險的方式，主張兩岸問題不應只剩軍事對抗一條途徑。