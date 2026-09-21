酸賴瑞隆自詡龍捲風　沈富雄預言柯志恩會贏

國民黨高雄市長參選人柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北9月21日電／2026年高雄市長選舉逐漸升溫，民進黨參選人賴瑞隆近日自詡“龍捲風”，遭中國國民黨參選人柯志恩諷刺“龍捲風來得猛、去得快，留下的全都是破壞”。對此，前“立委”沈富雄20日在政論節目嘲諷，取“龍捲風”這個名字實在是個餿主意，因龍捲風所到之處一片廢墟，他並預言，柯志恩可能真的會當選高雄市長，因為在近期幾份沒有機構效應的民調中，柯的支持度都與賴扯平，且中間選民支持度也呈現領先。



柯志恩19日舉行鳳山大造勢，宣稱超過3萬人湧入，柯在壓軸登場時火力全開，狠酸賴瑞隆自詡“龍捲風”，她說，自己不知道賴的層級在哪，但氣象學說龍捲風“來得猛、去得快”，留下的全都是破壞，也強調，接棒絕非民進黨專利，高雄這輛跑車唯有“換檔換駕駛”，才能再次政黨輪替創奇蹟。



沈富雄20日在政論節目《TVBS戰情室》表示，取“龍捲風”這個名字實在是個餿主意，因為龍捲風是破壞性最強的風、所到之處一片廢墟。他並大膽預言，柯志恩可能真的會當選高雄市長，因為在近期幾份沒有機構效應單位所製作的民調中，柯的支持度都與賴扯平，高雄被認為是綠遠大於藍，柯能夠與賴扯平說明她“吃盡中間選民”，而相關民調也顯示，柯的中間選民支持度也呈現領先。



沈富雄說，如果柯志恩能繼續維持這個領先，將有機會勝選，雖然柯在原高雄縣落後，但鳳山這場造勢給了大家“穩住了”的感覺。至於賴瑞隆，沈富雄則表示，相較於柯志恩與台北市長蔣萬安的合體，賴和同黨台北市長參選人沈伯洋的合體活動則被比了下去，兩人對民進黨而言也都不是好的候選人，其中前者靠著激烈黨內初選勝出，不是大家都接受、想要的候選人，後者則是因民進黨沒人敢選台北市長，而被硬推出來的。