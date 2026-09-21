白營選將許甫成立競總　管中閔、童子賢站台

和碩董事長童子賢（右四）、台大前校長管中閔（左三）20日為民眾黨北市松山信義選區議員參選人許甫（中）站台助選。（照：許甫臉書） 中評社台北9月21日電／台灣民眾黨台北市松山信義選區議員參選人許甫20日成立競選總部，民眾黨主席黨主席黃國昌、和碩董事長童子賢、台灣大學前校長管中閔、中國國民黨籍“立委”王鴻薇、台中市副市長鄭照新、民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪等人都到場力挺。童子賢表示，他在2016年就曾說過“一黨獨大非台灣民主之福”，台灣民主需要多元聲音與監督制衡。



管中閔也說，社會需要第三種聲音，希望讓年輕的聲音能自己出來主導，年輕人會帶來改變，改變是社會需要的。



童子賢指出，記得2016年蔡英文用很高的票數當選，同時在“立院”拿下“國會”多數優勢，他曾公開說過、也私下跟蔡英文提過，執政黨這麼強勢的選票支持，“一黨獨大非台灣民主之福”，台灣民主需要多元聲音與監督制衡，應對在野黨多多包容。童子賢說，之後蔡英文跟他說，“不要我包容，你也要在野黨多加油”，所以在野要多加油。



管中閔表示，他做了一個重大犧牲，這幾年因為很胖，都穿黑色，但今天想說來到“白色力量”的地方，特別穿白色。許甫選擇走第三勢力，這不是在選擇容易的路，而是知道社會需要第三種聲音，在他心中，許甫也很勇敢，希望讓年輕的聲音能自己出來主導，年輕人會帶來改變，改變是社會需要的，為松信帶來改變，也為北市府帶來改變。



王鴻薇表示，她站在台上，的確有一些“小壓力”，市議員是多席次選舉，但她清楚知道，現在政治情勢，一定要有能監督執政者的力量，當然她認為台北市長蔣萬安一定會高票連任，但也需要強有力的監督者。她強調，在野一定要團結、合作，這是義務，拜託大家讓蔣萬安高票連任，也讓許甫能進入市議會監督蔣。



鄭照新代表台中市長盧秀燕幫許甫站台，鄭強調，今天會來，是因為大家知道在野團結太重要，一定要來，並代表盧秀燕送上來自台中的祝福。希望藍白要團結，將選票越做越大，將松信選票拉起來、極大化，藍白松信全壘打，“讓萬安在市府，議會選許甫。”



許甫表示，最近在跑行程，發現每個在松山信義選區議員、參選人都非常認真，在該選區“13搶9”每位都非常優秀，他要做的事就是脫穎而出，成為當選名單中的其中一位，議員選舉席次本來就是競爭，但是君子之爭。