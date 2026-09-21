何欣純聯合蕭美琴造勢餐盒　引查賄爭議

蕭美琴日前幫何欣純站台。（取自蕭美琴臉書） 中評社台北9月21日電／彰化檢調偵辦中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖案引發效應，蕭美琴19日為民進黨台中市長參選人何欣純站台，現場提供小吃餐盒，台灣民眾黨籍台中市議員江和樹19日質疑，“一看就超過30元”，並酸難道是因為有蕭美琴加持，餐盒才特別豐盛？他要求執政黨說明，究竟違反《選罷法》的標準為何，或是只要“跟著信賴台灣走”就能沒事？何欣純競總則澄清“提供適度餐點符合“法務部”標準”，



江和樹表示，有民眾拿餐盒給他看，裡面除了炒麵，還有一條香腸、一顆滷蛋及一塊油豆腐，光是滷蛋加香腸，市值就超過30元。對比部分綠營議員近期忙著回收中秋摸彩品，甚至說“連米粉都不敢盛太滿”，忍不住酸說“蕭美琴來就是不一樣，真是讓人羨慕！”



江和樹指出，民眾還反問他，為何民進黨的活動可以吃台灣小吃，他年底前規劃的12場親子活動卻得取消，中秋到廟裡煮麻油雞、炒麵，慰問守望相助隊送泡麵，以及路跑活動送水等安排也受到限制？對此，他只能自嘲回答“要跟著信賴台灣走，相信領袖沒事，我們也一定會沒事。”



國民黨台中市長參選人江啟臣20日在造勢場合說，“大家不是為了一個便當、一塊麵包，而是為了一個人、一個理念，更是為了台中的未來”。江啟臣說，近年接連經歷“立委”選舉與罷免投票，更清楚每一場選舉都不能大意，提醒團隊面對選戰各種變數都必須謹慎。



何欣純回應，選舉造勢活動提供民眾適度茶水、餐飲且不逾越社會常情，不構成賄選，這是“法務部”載明的標準，不希望有人刻意地帶風向混淆視聽，企圖汙名化正常造勢活動。



彰化縣議長謝典霖與家人因涉嫌利用議會公款設宴為特定候選人賄選，並涉貪汙等重罪，彰化地院裁定謝典霖及其父謝新隆因犯罪嫌疑重大且有勾串之虞，雙雙羈押禁見；其母鄭汝芬則獲裁定100萬元交保並限制住居。此事引發參選人寒蟬效應，不但追回中秋晚會摸彩品，也取消舉辦相關活動。