柯志恩鳳山造勢3萬人？歷史哥：恰如韓流

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場鳳山大造勢，現場喊出3萬人到場。（中評社 資料照） 中評社台北9月21日電／中國國民黨高雄市長參選人柯志恩19日在鳳山舉辦首場大型造勢，主辦單位喊出現場突破3萬人，活動人潮也引發討論。對此，資深媒體人“歷史哥”李易修20日在政論節目指出，鳳山這場造勢的重要性，不只在於人數，更在於現場呈現出的群眾聚集狀況，顯示柯志恩陣營已成功拉出選戰氣勢。



李易修更說，“這場鳳山登陸戰能夠打出一個滿場正方形，外面還有人在走動的話，整個氣勢絕對是比賴瑞隆高，我老實講這次可能是高雄最後一次翻盤，雖然非當年韓流，但恰如當年韓流”。



李易修20日在政論節目《週末大爆卦》表示，熟悉鳳山造勢場地的人都知道，這類場地一旦採空拍，人潮多寡幾乎一目了然，也因此對主辦陣營而言具有一定壓力。他認為，如果只是單純依靠組織動員，可能可以把活動“辦起來”，但要出現座位區滿場、周邊仍持續有人潮流動的狀況，就不只是單純把支持者載到現場所能呈現。



事實上，柯志恩19日在捷運鳳山西站附近舉行“大風起！高雄勝利大會”，現場事前安排逾1萬5000張座椅；媒體報導則指出，主辦單位宣稱現場約有3萬人，大進場時因支持者湧上，一度造成隊伍難以前進。



李易修分析，柯志恩過去在高雄市區已有一定聲量，但真正的挑戰仍在於如何向傳統上對綠營支持較強的區域拓展。他認為，此次選在鳳山舉辦大型造勢，本身就具有測試組織整合及支持者動員能力的意味，而現場呈現出的群眾規模，對藍營後續選戰具有指標意義。



李易修進一步表示，從這場活動可以觀察到柯志恩陣營的整合成果，包括前“立法院長”王金平、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川等藍營要角同台，以及地方支持力量集結，都有助於營造選戰氣勢。

