陳水扁辦簽名會　翁曉玲問仍可保外就醫？

藍委翁曉玲20日發文，質疑陳水扁多年來頻繁公開活動，司法機關是否仍認定其符合保外醫治條件。(照:翁曉玲臉書) 中評社台北9月21日電／陳水扁保外就醫至今已超過11年，20日下午現身凱達格蘭基金會，為慶祝Threads粉絲突破40萬舉辦“陳水扁也想見到你”簽名活動，再度引發外界對其保外醫治狀況的討論。對此，中國國民黨“立委”翁曉玲晚間發文質疑陳水扁多年來頻繁公開活動，司法機關是否仍認定其符合保外醫治條件，並點名“法務部長”、矯正署長、典獄長、承辦檢察官及法官，質問“你們這群司法人員是失明、還是失智？”



陳水扁2015年1月5日經“法務部”矯正署核准保外醫治，迄今已逾11年8個月。矯正署過去說明，陳水扁因身心多重疾患，經醫療鑑定符合保外醫治相關規定，後續展延則依訪視紀錄及醫院診斷證明審查。



翁曉玲20日在臉書發文表示，看到陳水扁舉辦粉絲簽名活動，讓她“感慨萬千”，並質疑台灣社會是否仍記得陳水扁過去涉及的貪污案件。她指出，陳水扁不僅長期保外醫治，近年還曾參加公開活動、主持節目、出席抗議及雙十慶典活動，因此質疑，這些公開活動是否與持續保外醫治的狀態相符。



翁曉玲也將矛頭指向陳水扁涉及的陳敏薰買官案衍生洗錢案。她批評，案件因陳水扁健康因素停止審判多年，最後因追訴權時效完成而獲判免訴，質疑其他尚未完成審理的案件，未來是否也可能出現類似結果。



依司法判決歷程，該洗錢案並非今年5月由高院“直接判決免訴確定”。台北地院更一審認定追訴權時效已完成，判決免訴；台灣高等法院2025年10月駁回檢方上訴，檢方再上訴後，“最高法院”於2026年5月28日認定原判決並無違誤，駁回上訴，全案至此免訴確定。法院並指出，依高雄長庚醫院診斷證明，陳水扁因疾病停止審判的原因仍存在。



翁曉玲表示，陳水扁長達近12年的保外醫治，“絕對可為台灣再贏得一項‘金氏世界紀錄’”，並點名“法務部長”、矯正署長、典獄長、承辦檢察官及法官，質問“你們這群司法人員是失明、還是失智？”



翁曉玲提出質疑，陳水扁能長期保外醫治恐有“政治保護傘”，懷疑司法機關是否存在雙重標準，更警告相關司法人員，未來若政黨輪替，可能必須面對法律責任。