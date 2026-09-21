沈伯洋桃園掃街盛況很罕見 　詹江村示警

詹江村示警，“媒宣的威力不容小覷”，國民黨籍桃園市長張善政不要掉以輕心。（詹江村臉書） 中評社台北9月21日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋20日晚間跨區前進桃園市，與民進黨桃園市長參選人黃世杰、“行政院秘書長”張惇涵合體赴桃園市中壢區觀光夜市掃街。對此，中國國民黨籍桃園市議員詹江村認為，沈伯洋在中壢區的盛況激情，確實在桃園過去很罕見。他示警“媒宣的威力不容小覷”，尋求連任的國民黨籍桃園市長張善政不要掉以輕心。



沈伯洋20日在桃園市中壢區助選，大談與民進黨桃園市長參選人黃世杰的多年交情。沈透露兩人從大一、18歲左右就認識，一路從求學到出國仍保持往來。沈形容黃世杰“腦容量”是自己的數倍，自己在台大讀書時甚至“頭不敢抬起來”。沈伯洋藉兩人的私人交情，拉近與桃園選民距離，把合體掃街從單純站台，延伸到雙城政見與城市交流。



沈伯洋一行人在人潮簇擁下，沿途與攤商、民眾互動，吸引支持者跟隨，再把掃街聲勢，從台北市帶進桃園市。



詹江村20日在臉書提醒，媒宣的威力不容小覷，桃園市長張善政不要掉以輕心。沈伯洋在中壢區的盛況激情，確實在桃園過去很罕見。出道前沒人知道他是誰，忽然間橫空出世冒出來。沈伯洋言論一直都很可笑，所以藍營的人殷盼他參選。一開始綠媒都說他好帥，種種造神過程讓人想笑。沒想到讓他造神成功，現在聲勢這麼浩大，確實有點笑不出來。



詹江村強調，但時間只要久了，草包終究還是草包。激情的青鳥現在傾巢而出，以後誇張的舉動也會增加。現抵制“鬍鬚張滷肉飯”（因為挺國民黨籍台北市長蔣萬安），下一個是誰？很快的、他們很快的就會再度引起社會反感。畢竟沈伯洋真的沒東西，畢竟青鳥還是青鳥。