鬍鬚張挺蔣萬安遭出征　盧秀燕批民主倒退

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月21日電（記者 方敬為）台灣連鎖滷肉飯餐廳鬍鬚張董事長張永昌之子張耀升日前表態支持中國國民黨籍台北市長蔣萬安，引發親綠支持者揚言抵制。國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，民主社會應該是人人有權表達政治立場，而不被出征，遺憾的是，台灣現在有民主倒退的情形，呼籲民進黨重視民主價值，勿讓台灣民主倒退。



鬍鬚張餐廳少東張耀升日前出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，還送上一顆大鳳梨表態支持，引發綠營支持者揚言抵制。鬍鬚張20日發聲明表示，針對近日網路上的相關討論，公司特別說明，該行程為公司同仁以個人身分參與的私人活動，並非代表鬍鬚張公司或品牌立場。



盧秀燕21日出席台中市議會總質詢備詢前，針對鬍鬚張餐廳被發動抵制受訪表示，台灣過去以民主為榮，真正的民主，是因為人人有權利就自己的政治立場表態，而不被出征。



盧秀燕說，可是現在台灣卻有民主倒退的情形，甚至民眾有時候在街頭拍個風景照，都可能會被出征、被懷疑。因此，她要呼籲這場選舉最大的價值在於，人人都能夠展現個人選擇，人人有權表態、人人有權不被出征。



盧秀燕向民進黨政府喊話，希望執政黨在這次九合一地方選舉當中，能夠重視民主價值，不要讓台灣的民主倒退。