邱師儀：中美形成風險控管下的“冷和平”

東海大學政治系主任邱師儀。（中評社 張穎齊攝） 左起，陳建甫、邱師儀、洪耀南、張五岳、趙文志及譚耀南。（中評社 張穎齊攝） 兩岸政策協會21日在台大校友會館舉辦習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻座談會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月21日電（記者 張穎齊）中美峰會將於24日在美國華府舉行，東海大學政治系主任邱師儀21日出席論壇分析，中美之間目前談不上有什麼好感，但雙方也都無意讓競爭失控為軍事衝突，形成一種風險控管下的“冷和平”，中國已非美國總統特朗普目前最主要對抗的焦點，中方也沒有將所有精力投注在與美國競爭上，中美關係整體對抗架構未變，但雙方都在尋求管控風險。



談及24日中美峰會，邱師儀表示，這次峰會值得台灣注意的是，特朗普在台灣議題上的發言，以及是否可能為了換取中國在其他議題上的讓步，而出現超越美國既有政策框架的表述。台灣方面應密切注意特朗普會不會公開表達“反對台獨”等立場，這類表述若從特朗普口中說出，對台灣具有高度敏感性，因此台灣應事先針對各種可能情境做好準備。



兩岸政策協會21日於台大校友會館舉辦“習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻座談會”，由淡江大學外交與國際關係學系助理教授、兩岸政策協會理事長洪耀南主持，“陸委會副主委”沈有忠受邀致詞，與會者有匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南、淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳、淡江大學中國大陸研究中心主任陳建甫、中正大學戰略暨國際研究所教授趙文志、東海大學政治系主任邱師儀等人。



邱師儀先說，他的發言僅代表個人意見，不代表東海大學政治系立場。他表示，從台灣角度而言，必須細膩觀察美中互動，尤其關注其中對台灣可能產生的影響，中美整體競爭、對抗的架構並未改變，但目前已進入風險控管階段。



邱師儀指出，現在的中美關係可稱為“冷和平”，而非“熱和平”。過去從美國前總統尼克松訪問中國、中美建交，到鄧小平及克林頓時期，中美一度具有真正改善、拉近關係的意圖，可視為“熱和平”，但現在雙方顯然沒有到這個程度。



不過，邱師儀認為，目前也不能完全以傳統“冷戰”來形容。過去約10年間，從特朗普第一任到拜登政府，中美缺乏有效的風險管控機制，但從今年5月以來，雙方已展現一定程度的風險管控成效。



邱師儀說，中美沒有意圖一次解決所有爭端，但確實希望建立一個避免競爭失控、升高為軍事衝突的平台，這可稱為“建設性的戰略穩定”，因此中美之間談不上什麼好感，但雙方仍有控制衝突的共同需要。