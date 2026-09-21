中美峰會在即　沈有忠：觀察疑美論、棄台論

兩岸政策協會舉辦習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻座談會，陸委會副主委沈有忠致詞。(中評社 邱筠媜攝) 兩岸政策協會舉辦習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻座談會。(中評社 邱筠媜攝) 中評社台北9月21日電（記者 邱筠媜）中美峰會將於24日於白宮舉行，兩岸政策協會今舉辦習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻座談會。陸委會副主委沈有忠致詞表示，他認為“習特二會”不會有太大突破，美中台的情勢可能會維持“三個不變”，第一個不變，美中競爭的本質和結構不會改變；第二個不變，美國對台政策不會有根本性的改變；第三個不變，台灣維護台海和平穩定現狀的決心不會改變。



沈有忠強調，習特二會前後，台灣政府持續關注“疑美論”、“疑特論”、“棄台論”等認知戰被散播的情況，研判中共會利用這次的峰會配合一些協力者，在台灣進行各種悲觀的失敗主義的散播，企圖分化台美關係、打擊台灣社會民心士氣，甚至不排除會延伸到年底的地方選舉，發酵跟連結疑美論、棄台論。



中國國家主席習近平24日預計將與美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行中美峰會，各界關注此次習特會可能涉及的科技、經貿、安全與台灣議題。



兩岸政策協會21日於台大校友會館舉辦習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻座談會，由兩岸政策協會理事長洪耀南主持，邀請陸委會副主委沈有忠致詞。出席學者包括東海大學政治學系主任邱師儀、淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳、淡江大學中國大陸研究中心主任陳建甫、中正大學戰略暨國際事務研究所教授趙文志、兩岸政策協會監事長譚耀南。



沈有忠致詞表示，他們從美方得到的訊息，“習特二會”可能會如同今年5月的中美峰會一樣，不會有太大突破。5月時，中美提出建設性戰略穩定的建構，但在科技管制、區域安全的議題，雙方之間結構性的分歧是沒有改變的，過去幾個月可以很清楚地看到。



沈有忠表示，美中台的情勢可能會維持“三個不變”，第一個不變，美中競爭的本質和結構不會改變；第二個不變，美國對台政策不會有根本性的改變；第三個不變，從台灣的角度來看，“中華民國”政府維護台海和平穩定現狀的決心不會改變。

