盧秀燕准中火燃氣商轉操作　籲履行拆煤承諾

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月21日電（記者 方敬為）台中市政府19日核發台中火力電廠（中火）新建燃氣機組商轉操作許可，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天說明，她要求中火“增氣須拆煤”，只要收到“經濟部”拆除燃煤機組的許可公文，市府就核發操作許可，9月19日收到“經濟部”公文，雖然當天是周六假日，但市府仍履行承諾，當天就核發操作許可，她也希望“經濟部”未來也履行約定，有增氣就要拆煤。



盧秀燕21日赴台中市議會市政總質詢備詢，針對市府19日核發中火新建燃氣機組操作許可受訪表示，她任內最重要的施政項目之一就是改善空污，過去這幾年，成效良好，現在進到最後一步，也就是督促中火的“增氣要拆煤”，她主張增加燃氣機組就要等比例拆除燃煤機組。



盧秀燕強調，當初台中市政府與執政團隊有協議，要“一比一”增氣拆煤，所以她之前就承諾，只要收到“經濟部”核准台電公司拆除中火燃煤機組的公文，就會立即核發燃氣機組操作許可，所以，9月19日中央公文一到，即使在放假時間，但是市府一秒都不耽誤，同一天就發出了燃氣機組操作許可證。



盧秀燕重申，她說到做到，最重要的目的，就是強力守護民眾的健康，在她卸任台中市長前的3個多月，改善空氣污染的最後一哩路，對民眾的許諾，拆除中火的燃煤機組，她一定會督促“經濟部”與台電公司落實。