中美峰會將至　民眾黨籲綠不要事事跪美

民眾黨籍“立委”洪毓祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月21日電（記者 鄭羿菲）中美峰會預計將於下週在美國華府登場，台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥21日表示，中美談判一定是基於雙方各自的利益，台灣絕對要嚴守自己的立場，不要到時一味跪美，又被美國拿來成為跟中國大陸修補關係的籌碼，這是台灣政府需要嚴防戒之的。



洪毓祥強調，“賴政府”要表達嚴正的立場，不要事事跪美，應該為台灣人民發聲，不要再忍氣吞聲。



特朗普在5月“習特會”後說了不少對台灣不友善的言論，包括“不願意跑9500英里打仗”、“不希望有人走向獨立”，此次中美峰會前夕，特朗普再度點名台灣是晶片小偷等。即將到來的中美峰會，傳出特朗普23日將到華盛頓郊外的安德魯斯聯合基地，親自迎接赴美進行國事訪問的中國領導人，接待規格之高，極為罕見。



民眾黨“立法院”黨團21日召開“違法轉包、假合約詐貸！綠營權貴‘零元購’！”記者會，民眾黨籍“立委”洪毓祥、高雄市議員候選人林于凱出席。



洪毓祥表示，台美關係在民進黨政府的大外宣底下，一定是對台灣人民說台美關係史上最好、堅若磐石。因為台灣不只擴大對美投資，包括油氣、油管、天然氣的採購都反映在追加預算上。台灣的“國防”也在美國強烈建議下，提高“國防”預算超過GDP的5%，再加上無人載具特別條例，這都是民進黨政府顯現與美非常友好關係的一面。



洪毓祥接著說，但在歷次的總質詢、歷次“立法院”經濟委員會的質詢中都提過，特朗普對台不友善的言論，“總統府”、“行政院”到底有沒有義正嚴詞的回應？說台灣是晶片小偷已經說了不下500次了，聽得他耳朵都長繭了。我們應該要抗議，“國發會”應把歷史文件拿出來刊登。



洪毓祥指出，當年工研院受政府委託，與美國公司接受技術轉移都有合約，應該把檔案調出來名正言順地刊登在美國媒體上，台灣經過50年的努力，半導體技術怎麼會是偷？美國人自己不屑的東西，被台灣工程師賣肝、日以繼夜認真工作，這樣的成果為什麼要被汙衊成是小偷？莫名其妙！