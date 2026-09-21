彰化謝家陷司法爭議　魏平政：無懼寒蟬效應

國民黨彰化縣長參選人魏平政。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月21日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖、父親謝新隆、母親前“立委”鄭汝芬替特定參選人舉辦餐會，遭檢調以涉嫌賄選偵辦，國民黨縣長參選人魏平政也出席該餐會，但未在調查對象之列。魏今天出席政見發表會，對於競選活動是否因此綁手綁腳？魏平政表示，雖然檢調這次作為，產生寒蟬效應，但他仍按照既定步調推進選戰，也相信選民智慧，正義終究會勝利。



謝典霖日前因為涉賄，與父親謝新隆遭法院裁定羈押禁見，母親前“立委”鄭汝芬則以新台幣100萬元交保，相關事件震撼地方政壇，尤其彰化謝家作為在南彰化有影響力的家族派系，鄭汝芬也身兼魏平政競選總部總團長，是否衝擊藍營年底縣長選情，各界關注。



魏平政21日在競選總部舉辦“縣政願景藍圖發布”記者會，針對謝家捲入司法爭議的影響受訪表示，他不會因此而卻步！選舉本來就是他自己的事情，關鍵在訴諸彰化縣民的支持，用他的政見、政策以及誠意，打動每位彰化縣民。因此，無論發生什麼事情，他依舊會照著既定行程，握遍彰化縣民的手，走遍彰化每寸土地。



魏平政強調，這幾天他所遇到的彰化民眾，每個人懇切的雙眼與強而有力的握手，都讓他深刻感受到縣民的支持，以及對於現狀的不滿與不安，尤其這次檢調單位的作為，讓許多人產生寒蟬效應，但是他也告訴支持者要有信心，不用害怕，因為公道自在人心，法律之前人人平等，他相信正義終究會取得勝利！



魏平政坦言，謝家陷入司法案件，對他的選情當然會有影響，但是他相信縣民的眼睛是雪亮的，一定會做出最正確且智慧的判斷，這也是他要繼續向彰化縣民說明，並努力爭取民眾支持的地方，他會用更好的政見與政策讓縣民知道，“只有魏平政才有能力帶領彰化邁向未來”。