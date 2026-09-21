洪申翰赴陸APEC會議　白委：兩岸本可合作

民眾黨委員洪毓祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月21日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部長”洪申翰20日晚間抵南京，預計21日出席亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議，台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥21日表示，兩岸本就是既競爭，但也可以合作或溝通，沒人希望戰爭。民進黨雙標慣了，只要在野黨赴陸就是中共同路人，民進黨人自己去就說是國際禮儀，剛好大陸舉辦APEC。



洪毓祥說，沒人希望戰爭的，除了軍火商外，誰希望戰爭？赴陸這件事，民進黨雙標習慣了，反正在野黨赴陸參加活動，就說是受中共指使、中共同路人，然後若是民進黨人自己去，就說是國際禮儀，好巧不巧今年剛好是大陸主辦APEC，同樣的東西隨便民進黨說，相信民眾都習以為常了。他酸說，我們只要調整好自己的腦袋就可以了，我們可以配合民進黨隨時切換。



洪申翰20日下午搭機前往南京，預計21日參加亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議，成為“賴政府”前往大陸的首位部長層級官員，引發外界關注。



台灣民眾黨“立法院”黨團21日召開“違法轉包、假合約詐貸！綠營權貴‘零元購’！”記者會，民眾黨籍“立委”洪毓祥、高雄市議員參選人林于凱出席。



洪毓祥表示，兩岸對話交流是民眾黨一再呼籲的，兩岸關係本就是既競爭，但也可以合作或溝通。溝通是很重要的，當然我們自己的“國防”自主很重要，但絕對不是0跟1，在基本雙方尊重底下，應保持友善的溝通與對話。沒有溝通與對話，就無法促進彼此了解、消弭可能引發的衝突或爭端。