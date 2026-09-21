連勝武領軍　國民黨青年戰力助全台藍軍

國民黨青發會主委連勝武。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨青年事務發展委員會今天號召全台青年軍集結，推出“2026青年行動三部曲”，由青發會主委連勝武領軍，結合超過300名青年組成“K棒行動陣線”，將分赴各縣市盤點地方問題、提出政策解方，並號召青年返鄉投票，為年底全台選情增添青年戰力。



國民黨青發會今天上午在中央黨部舉行“2026青年行動三部曲：用青年選票為家鄉找出路”記者會，由連勝武、青發會青年部主任李昶志、青年團總團長郭又睿，以及多名青年議員參選人、K棒行動陣線青年代表共同出席。眾人高喊“青年上場，台灣上漲，你棒我棒，Ｋ棒啟動”口號。



連勝武表示，台灣正面臨“K型經濟”衝擊，強者愈強、弱者愈弱，許多年輕人在家鄉看不到發展機會，加上AI時代來臨，如果政策跟不上腳步，青年又沒有適當管道表達意見，台灣未來競爭力恐受到影響。



連勝武說，這次組成“K棒行動陣線”，結合國民黨KMT的“K”，以及股市象徵上漲突破的長紅K棒，背後有“突破與翻轉”及“承擔與接棒”兩層意義。青年就是衝破現狀的動能，也要接下前人累積的基礎，承擔改造家鄉、改變台灣的責任。



他強調，國民黨長期堅持維護台海和平、守護民主“憲政”及保障民生福祉，希望將這三項核心精神傳承給新世代。接下來K棒行動陣線成員將回到各自家鄉，盤點地方問題、傾聽基層聲音，從最接近生活的角度提出解方。