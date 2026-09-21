中美峰會　張五岳：台灣議題不致有大交易

淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳。（中評社 邱筠媜攝） 出席座談會專家學者合照。（中評社 邱筠媜攝） “習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻”座談會。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月21日電（記者 邱筠媜）中美峰會預計24日將於美國華府舉行，淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳21日出席座談會表示，自從5月北京習特會之後，美中並沒有意圖要在短期內根本性地解決台灣問題，當前雙方更加重視“避免台灣問題引發美中直接衝突”。他研判這次習特會，美中在台灣議題上不太可能達成任何“大交易”，也不太可能有重大新宣示。



兩岸政策協會21日於台大校友會館舉辦“習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻”座談會”，由兩岸政策協會理事長洪耀南主持，邀請陸委會副主委沈有忠致詞。張五岳出席做上述表示。



張五岳表示，大陸目前對美國基本戰略設定就是以中美峰會期間，透過對美國農業、工業、乃至石油、天然氣等重大採購做為籌碼，讓特朗普有所期待與吹噓取得重大成果，可在11月3日美國國會期中選舉前為共和黨低迷的選情逆轉勝創造利多。



張五岳說，此次華府習特會後，如果美中關係氣氛良好，或是需要透過元首外交來穩定美中“建設性戰略穩定關係”，則今年11月18日在深圳召開APEC峰會，以及12月14日至15日於美國邁阿密舉行的G20峰會，中美元首有可能在今年舉行多達4次峰會。



“習特二會最大的特點不是解決台灣問題的重大進展，是再次確認雙方對台海危機的有效管控與管理的邊界。”張五岳指出，自從5月北京“習特會”之後，美中兩國並沒有意圖要在短期內根本性地解決台灣問題，當前雙方似乎更加重視“避免台灣問題引發美中直接衝突”。



張五岳認為，台灣問題並不是美中“大合作”的議題，也不是雙方意圖立即就能達成“大交易”的議題，而是雙方都瞭解到在美中全面競爭中需要被有效管控的核心風險。



張五岳表示，他研判9月華府“習特會”，大陸雖然將重申對於台灣議題堅決反獨、反對外來干涉及追求統一的立場，旨在運用“習特會”管控美台關係，但美中在台灣議題上不太可能有重大新宣示，也不太可能達成任何“大交易”。



張五岳說，美中針對台灣議題管控風險的主要特徵包括，中美元首與高層保持溝通、美方認知台灣問題仍屬中國核心利益、美國仍然維持戰略模糊、中方傳統宣稱反對台獨與外部勢力干涉。美中雖然明確底線，但雙方避免公開設定不可退讓的紅線，以及雙方國防軍事安全對話強化，且軍事危機管理的重要性上升。



張五岳指出，從今年5月北京習特會至未來9月華府習特會，就中共對台政策而言，並未因習特會而出現結構性與方向性的重大改變，反而呈現出“戰略目標不變、政策工具更加復合、對美外交與對台施壓相互分離、和平發展與軍事威懾並行、經濟融合與政治反獨同步推進”等特徵。



張五岳強調，5月北京習特會後，雖然大陸軍機越過“台海中線”相較於去年大幅降低，但中共並未因中美高層接觸或是國共平台對話機制的啟動與交流，而大幅降低對台外交、政治、軍事與灰色地帶的壓力。相反地，大陸在維持對美關係穩定的同時，持續推進“十五五”涉台政策、兩岸融合發展、青年交流與經濟合作，並保持軍事、海警及法律等多層次威懾工具，持續對台展現軟硬兩手都加大的現象。