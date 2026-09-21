魏平政端5百頁政策白皮書　喊話陳素月辯論

國民黨彰化縣長參選人魏平政端出5百多頁政策白皮書，邀民進黨對手陳素月政策辯論。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月21日電（記者 方敬為）中國國民黨彰化縣長參選人魏平政今天召開“縣政願景藍圖發布”記者會，特別端出高達500多頁的政策白皮書，強調他已詳細擘劃了彰化未來發展，政策的可行性、專業性，絕對經得起檢驗，也是可以延續國民黨籍縣長王惠美8年施政的最佳人選，他並當場向民進黨對手陳素月下戰帖，喊話雙方就政策相互辯論，以政見論高下，爭取縣民支持。



魏平政21日在競選總部發表縣政願景藍圖，並拿出《彰化縣長候選人魏平政政策願景藍圖》白皮書，強調已獲國民黨智庫及新北市副市長劉和然審閱背書，內容詳細擘劃彰化未來10年、20年、30年的走向，並對全縣26個鄉鎮市提出具體建議。



魏平政表示，未來他的政見將以白皮書為依歸，延續過去8年王惠美縣長施政，接棒打造彰化成為“台灣第七都”，他將以宏觀視野與即戰力接下重擔，透過人口提升、產業轉型、交通擴張與城鎮升級4大引擎，帶領彰化邁向下個黃金10年。



魏平政說明，所謂打造彰化成為“台灣第七都”非追求行政體制的升格，而是要讓民眾在基礎建設、產業條件、社會福利與生活品質上，具備與六都平起平坐的頂尖水準。



魏平政除了細數政策內容，也當場向民進黨彰化縣長參選人陳素月下戰帖，邀請對方就政策方面辯論，強調形式、地點他完全配合，也歡迎各有意願的縣長選將一同參與，他認為，彰化的未來不能只靠口號，更需要具體願景與可行方法，讓我們將政策攤在陽光下交由120萬縣民共同檢驗。