鄭麗文是票房毒藥？藍營青年選將否認　

台北市士林、北投區議員參選人賴苡任。（中評社 張嘉文攝） 基隆市安樂區議員參選人張家馨（第二排中）。（中評社 張嘉文攝） 新北市議員參選人何元楷（第二排中）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文近期輔選行程引發討論，外界甚至出現鄭是否成為藍營選將“票房毒藥”的質疑。多名國民黨青年議員參選人今天被媒體問到此事時嚴正否認此說法，新北市議員參選人何元楷更直接表態，他的競選總部成立大會就會邀請鄭麗文到場加油打氣。



國民黨青年事務發展委員會今天上午在中央黨部舉行“2026青年行動三部曲：用青年選票為家鄉找出路”記者會，會後媒體詢問，近期部分藍營造勢活動出現鄭麗文致詞時，有地方候選人已先行離場的情況，是否反映基層選將刻意與鄭保持距離？



何元楷對此表示，“我覺得應該是不至於啦”，相關情況應該只是大家各自有行程而先行離開，不能因此解讀為刻意和鄭麗文切割。至少就他個人而言，未來舉辦競選總部成立大會時，就會邀請鄭麗文到場，“來幫我加油打氣”。



台北市士林、北投區議員參選人賴苡任也表示，自己之前競選服務處成立時，就曾邀請鄭麗文擔任重要嘉賓。黨內不同候選人要用何種形式邀請黨內人士站台，每個人都有自己的選擇，但鄭麗文終究是中國國民黨主席，這一點相信所有投入選舉的黨內同志都不會忘記。



賴苡任強調，“因為我們就是中國國民黨所提名的候選人”，因此不存在刻意否定鄭麗文黨主席角色的問題。



基隆市安樂區議員參選人張家馨則說，“我想不會”，鄭麗文上周才與基隆市長謝國樑及國民黨議員、議員參選人共同前往信義市場掃街拜票，現場反應與熱度都非常好。



張家馨強調，就基隆的情況來看，是最沒有這個問題的，鄭麗文與地方選將之間合作得非常好，因此她不認為有所謂鄭麗文成為藍營選將“票房毒藥”的問題。